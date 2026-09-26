Лишат ли Манчестер Сити прошлых титулов и трофеев

·5·Спорт
Лишат ли Манчестер Сити прошлых титулов и трофеев

Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити», несмотря на подтвержденные нарушения финансовых правил, вряд ли будет лишен исторических трофеев, завоеванных в прошлые годы. Как сообщает BBC Sport, среди руководства лиги и клубов-соперников нет поддержки идеи аннулирования или перераспределения чемпионских титулов прошлых сезонов. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как известно, футбольный мир оказался в центре бурных обсуждений после громких новостей о том, что «Манчестер Сити» признан виновным по большей части из 115 обвинений в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Восемь крупных трофеев, завоеванных клубом в этот крайне успешный период, вызвали вопросы о том, были ли они выиграны честно.

Несмотря на участившиеся в социальных сетях призывы к жестким мерам в отношении клуба, включая лишение титулов, внутри самой Премьер-лиги считают, что такой шаг может нарушить баланс. По мнению экспертов, столь радикальная мера не только подорвет историческую целостность и коммерческую стабильность турнира, но и может стать поводом для сомнений в достижениях других команд в прошлом.

Заявление Хальдона аль-Мубарака и позиция клуба

На фоне сложившейся сложной ситуации руководство «Манчестер Сити» сохраняет твердую позицию. Председатель правления клуба Хальдон аль-Мубарак в открытом письме болельщикам по всему миру особо подчеркнул, что его уверенность в невиновности команды остается неизменной.

В своем обращении Аль-Мубарак заявил, что процессы, проходящие с Премьер-лигой, еще не завершены, и клуб не намерен отказываться от намерения доказать свою правоту. «Несмотря на то, что некоторые поспешили сделать свои выводы, и вокруг нас много шума, ничего не изменилось», — добавил глава клуба.

Какие наказания ждут клуб?

Несмотря на высокую вероятность того, что команда сохранит свои трофеи, риск применения серьезных санкций со стороны независимой дисциплинарной комиссии сохраняется. Специальные слушания по определению окончательной меры наказания еще не проводились, и согласно регламенту, комиссия имеет право назначить наказание, которое сочтет наиболее приемлемым.

Как сообщает Goal.com, вероятность возврата чемпионских титулов таким преследователям, как «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», на данный момент существует только теоретически. Вместо этого к реальным санкциям относятся такие меры, как огромный штраф, лишение очков в текущем сезоне или даже исключение из Премьер-лиги.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутболАнглияХальдон аль-Мубарак
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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