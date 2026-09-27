Сильное наводнение в Бангкоке: все 50 районов объявлены зонами бедствия

В столице Таиланда Бангкоке в результате сильных дождей, продолжавшихся почти двое суток, произошло масштабное наводнение. Многие районы и основные дороги города оказались под водой, что привело к серьезным трудностям в движении транспорта.

С 24 по 26 сентября в некоторых частях Бангкока выпало почти 300 миллиметров осадков. Интенсивные осадки привели к резкому повышению уровня воды в городских каналах и ее выходу на улицы.

В связи с этим все 50 районов Бангкока были объявлены зонами, пострадавшими от стихийного бедствия. Данное решение позволяет соответствующим государственным и местным ведомствам оперативно и скоординированно организовать спасательные работы.

Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт порекомендовал жителям по возможности оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. Проживающим вблизи каналов было выдано предупреждение о необходимости перенести вещи в более безопасные и высокие места.

Власти также организовали временные убежища. Официальные лица продолжают следить за уровнем воды и развитием ситуации.