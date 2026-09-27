Рой Кин жестко раскритиковал Манчестер Сити

·4·Спорт
Рой Кин жестко раскритиковал Манчестер Сити

Громкий судебный процесс по поводу финансовых нарушений в Английской Премьер-лиге вызывает бурные обсуждения в футбольном мире. Как сообщает Goal.com, после того как клуб «Манчестер Сити» был признан виновным по большинству из 115 пунктов обвинений в нарушениях правил, известные эксперты и бывшие футболисты начали выражать резкую реакцию. В частности, легенда английского футбола Рой Кин подчеркнул необходимость принятия строгих мер в отношении команды, открыто обвинив клуб в выборе пути обмана. Об этом сообщает Goal.com.

Выступая в эфире ИТВ, Рой Кин твердо заявил, что не согласен с недавними высказываниями игрока «Манчестер Сити» Родри. По его мнению, клуб намеренно пошел на нарушения и теперь обязан ответить за свои действия. Бывший полузащитник подчеркнул, что успехи команды последних лет были достигнуты нечестным путем, и они неизбежно должны «принять свое лекарство» (понести наказание).

Ущерб, нанесенный наследию соперников и тренеров

На фоне переговоров и судебных решений представители других топ-клубов также требуют справедливости. Иан Райт, поддержав коллегу, напомнил, что «Ливерпуль» и команды, честно боровшиеся в эпоху Юргена Клоппа, были лишены своих реальных возможностей. Он отметил, что из-за нарушений другие клубы и футболисты не смогли завоевать заслуженные титулы.

В настоящее время руководство «Манчестер Сити» категорически отвергает обвинения и готовится к подаче апелляции. Председатель клуба Халдун аль-Мубарак в письме болельщикам заявил, что процесс будет долгим и клуб полностью уверен в своей правоте. Он напомнил, что команда уже преодолевала трудные испытания в прошлом.

Финансовые иски и будущие риски

Эта судебная тяжба может открыть путь к крупнейшим финансовым искам в истории Премьер-лиги. По сообщениям, такие команды, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», сохраняют право требовать компенсацию за нанесенный ущерб на общую сумму до 800 миллионов фунтов стерлингов. Некоторые клубы намерены требовать до 200 миллионов фунтов каждый.

Предполагается, что «Манчестер Сити» могут ожидать суровые наказания, такие как лишение чемпионских титулов, перевод в низший дивизион или исключение из соревнований. Пока правовые процессы продолжаются, будущее клуба остается под серьезной угрозой.

Рой КинМанчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиТрансферы
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Давид де Хеа отреагировал на скандал вокруг Манчестер СитиДавид де Хеа отреагировал на скандал вокруг Манчестер СитиВчера 13:51Роу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дербиРоу Кин резко критиковал судей за гол Холанда в манчестерском дерби15 сентября 18:54Будущее Эрлинга Холанда: почему ему не стоит уходить из Манчестер СитиБудущее Эрлинга Холанда: почему ему не стоит уходить из Манчестер Сити10 сентября 12:35Конор Галлахер объявил, что ждет первого ребенкаКонор Галлахер объявил, что ждет первого ребенка18 августа 22:35Тоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара МармушаТоттенхэм активизировал переговоры по трансферу Омара Мармуша21 августа 14:58Лишат ли Манчестер Сити прошлых титулов и трофеевЛишат ли Манчестер Сити прошлых титулов и трофеевВчера 22:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»