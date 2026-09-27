Рой Кин жестко раскритиковал Манчестер Сити

Громкий судебный процесс по поводу финансовых нарушений в Английской Премьер-лиге вызывает бурные обсуждения в футбольном мире. Как сообщает Goal.com, после того как клуб «Манчестер Сити» был признан виновным по большинству из 115 пунктов обвинений в нарушениях правил, известные эксперты и бывшие футболисты начали выражать резкую реакцию. В частности, легенда английского футбола Рой Кин подчеркнул необходимость принятия строгих мер в отношении команды, открыто обвинив клуб в выборе пути обмана. Об этом сообщает Goal.com.

Выступая в эфире ИТВ, Рой Кин твердо заявил, что не согласен с недавними высказываниями игрока «Манчестер Сити» Родри. По его мнению, клуб намеренно пошел на нарушения и теперь обязан ответить за свои действия. Бывший полузащитник подчеркнул, что успехи команды последних лет были достигнуты нечестным путем, и они неизбежно должны «принять свое лекарство» (понести наказание).

Ущерб, нанесенный наследию соперников и тренеров

На фоне переговоров и судебных решений представители других топ-клубов также требуют справедливости. Иан Райт, поддержав коллегу, напомнил, что «Ливерпуль» и команды, честно боровшиеся в эпоху Юргена Клоппа, были лишены своих реальных возможностей. Он отметил, что из-за нарушений другие клубы и футболисты не смогли завоевать заслуженные титулы.

В настоящее время руководство «Манчестер Сити» категорически отвергает обвинения и готовится к подаче апелляции. Председатель клуба Халдун аль-Мубарак в письме болельщикам заявил, что процесс будет долгим и клуб полностью уверен в своей правоте. Он напомнил, что команда уже преодолевала трудные испытания в прошлом.

Финансовые иски и будущие риски

Эта судебная тяжба может открыть путь к крупнейшим финансовым искам в истории Премьер-лиги. По сообщениям, такие команды, как «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», сохраняют право требовать компенсацию за нанесенный ущерб на общую сумму до 800 миллионов фунтов стерлингов. Некоторые клубы намерены требовать до 200 миллионов фунтов каждый.

Предполагается, что «Манчестер Сити» могут ожидать суровые наказания, такие как лишение чемпионских титулов, перевод в низший дивизион или исключение из соревнований. Пока правовые процессы продолжаются, будущее клуба остается под серьезной угрозой.