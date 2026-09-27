Ламин Ямаль забил быстрый гол в ворота Англии на Уэмбли

·46·Спорт
Ламин Ямаль забил быстрый гол в ворота Англии на Уэмбли

Сборная Испании с первых минут матча на стадионе «Уэмбли» захватила инициативу в игре против Англии. Как сообщает Goal.com, начало встречи сложилось для испанцев крайне удачно: Ламин Ямаль воспользовался ошибкой соперника и открыл счет. Хозяева поля оказались в трудном положении из-за грубых просчетов в обороне. Об этом сообщает Goal.com.

Уже на второй минуте матча центральный защитник Марк Гехи слишком долго задерживал мяч у своей штрафной площади. Проявивший бдительность Ламин Ямаль перехватил мяч, устремился к воротам и нанес великолепный удар, отправив снаряд в сетку рикошетом от штанги. Этот быстрый гол оказал серьезное влияние на ход игры.

Исторический показатель и ошибки в обороне

Согласно статистическим данным ОптаДжое, этот гол Ламина Ямаля стал третьим самым быстрым мячом, пропущенным сборной Англии в домашних стенах на стадионе «Уэмбли». Антирекорды в этом компоненте по-прежнему принадлежат сборным Венгрии (1953) и Шотландии (1957), забивавшим на первой минуте.

Тем не менее, сборная Испании могла довести счет до крупного уже в первые тридцать минут встречи. Однако нападающий Ферран Торрес упустил несколько отличных моментов. В частности, несмотря на то, что он забил после передачи Фабиана Руиса, судья зафиксировал офсайд, и гол не был засчитан.

Неиспользованные моменты Торреса

Вскоре после этого, благодаря великолепной передаче Ямаля, Ферран Торрес вновь вышел на ударную позицию. Джарелл Куанса допустил ошибку в линии защиты, позволив Торресу избежать офсайда. Однако удар нападающего парировал английский голкипер Джеймс Траффорд, спасший свою команду от неминуемого гола.

На 27-й минуте Родри выполнил отличную проникающую передачу из центра поля. И вновь из-за ошибки защитников Ферран Торрес вышел один на один, но пробил неточно, отправив мяч выше ворот. Эти эпизоды помешали Испании упрочить свое преимущество.

Тренерскому штабу сборной Англии необходимо срочно устранить бреши в обороне, чтобы избежать крупного поражения. Испания же надеется, что упущенные Торресом моменты не будут стоить им дорого в конечном итоге. Исход оставшейся части матча вызывает большой интерес у болельщиков и экспертов.

Ламин ЯмальАнглияИспанияУэмблиФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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