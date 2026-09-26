Англия — Испания: объявлены стартовые составы перед столкновением звезд

·2·Спорт
Англия — Испания: объявлены стартовые составы перед столкновением звезд

Новый сезон Лиги наций УЕФА стартует одним из центральных матчей. На лондонском стадионе «Уэмбли» Англия принимает Испанию. Если в составе подопечных Томаса Тухеля с первых минут на поле выйдут Гарри Кейн, Джуд Беллингем и Букайо Сака, то Испания делает ставку на Ламина Ямаля, Родри и Феррана Торреса.

Матч между двумя сильнейшими сборными Европы начнется 26 сентября в 23:45 по ташкентскому времени. Эта встреча пройдет в рамках первого тура Лиги наций сезона-2026/27. По информации УЕФА, данный поединок также является своеобразным продолжением финала чемпионата Европы 2024 года — тогда в финале Испания обыграла Англию со счетом 2:1.

Кейн и Беллингем в составе Англии

Томас Тухель доверил место в воротах в матче против Испании Джеймсу Траффорду.

Стартовый состав англичан выглядит следующим образом:

Англия:
Траффорд — Конса, Гехи, Куанса, О’Райли — Андерсон, Льюис-Скелли — Сака, Беллингем, Гордон — Кейн.

Таким образом, в атакующей линии Англии сыграет трио Букайо Сака, Энтони Гордон и Гарри Кейн. Большая ответственность в центре поля возложена на Джуда Беллингема.

Выход Джеймса Траффорда в стартовом составе стал одним из примечательных моментов. Футбольная ассоциация Англии включила его в состав сборной на матчи сентября-октября.

Испания выйдет на поле с Ямалем и Родри

Луис де ла Фуэнте также доверился ряду звездных футболистов в стартовом составе на важный поединок на «Уэмбли».

Испания:
Симон — Эрик Гарсия, Лапорт, Кубарси, Кукурелья — Родри, Руис — Ольмо, Ямаль, Уильямс — Торрес.

Следовательно, в атаке сборной Испании будут действовать Ламин Ямаль, Нико Уильямс и Ферран Торрес. А ключевой фигурой в центре поля станет опытный полузащитник команды Родри.

Сборная Испании подходит к этому матчу в статусе чемпионов мира и Европы. Королевская испанская футбольная федерация также преподнесла матч на «Уэмбли» как важнейшую встречу, открывающую новый сезон Лиги наций.

Новое противостояние после финала 2024 года

Противостояние между Англией и Испанией имеет свою уникальную историю. Одной из последних крупных встреч стал финал чемпионата Европы 2024 года, где в матче в Берлине Испания одержала победу со счетом 2:1.

Теперь две сборные вновь сойдутся друг с другом в другом турнире, с новыми составами и новыми целями. По данным УЕФА, в очных встречах команд Англия одержала 13 побед, Испания — 11, а еще 4 матча завершились вничью.

Матч Англия — Испания начнется в 23:45 по ташкентскому времени.

Таким образом, уже первый сезон Лиги наций дарит футбольным болельщикам грандиозное противостояние. На «Уэмбли» сборная Англии во главе с Кейном и Беллингемом сразится с Испанией под руководством Ямаля и Родри.

В центре внимания окажутся не только три очка, но и очередное противостояние Англия — Испания после финала Евро-2024.

Лига наций УЕФАматч Англия — ИспанияГарри Кейнстадион Уэмбли
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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