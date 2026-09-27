Сколько электромобилей в Кашкадарье? Предоставлены официальные данные

·37·Авто
Сколько электромобилей в Кашкадарье? Предоставлены официальные данные

По состоянию на 1 июля 2026 года в Узбекистане зарегистрировано 122,7 тыс. электромобилей. Об этом сообщил Национальный комитет статистики.

В разрезе регионов наибольшее количество электромобилей зафиксировано в городе Ташкент — 88 496. Далее следуют Ташкентская область — 9 546, Самаркандская область — 4 870 и Хорезмская область — 3 784.

В Кашкадарьинской области насчитывается 3 045 электромобилей. С этим показателем область заняла 5-е место среди регионов Узбекистана по количеству электромобилей.

Согласно данным, по состоянию на 1 апреля 2026 года число электромобилей в Кашкадарье составляло 2 611. За три месяца их количество увеличилось на 434, или на 16,6 процента.

Таким образом, в первой половине 2026 года число электромобилей в Кашкадарье значительно возросло.

Национальный комитет статистикиЭлектромобилиТашкентКашкадарья
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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