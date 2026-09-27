Опубликованы первые рендеры смартфона Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн

·3·Технологии
Опубликованы первые рендеры смартфона Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн

Представлены первые изображения будущего флагмана компании Huawei — модели Мате 90 RS Ултимате Десигн. Как сообщает издание Иксбт.ком, эти новые рендеры были созданы на основе фотографий секретного смартфона, замеченного в руках главы потребительского бизнеса компании Ричарда Ю, что позволяет сформировать первые впечатления о внешнем виде устройства. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает издание.

Известно, что утечки информации перед презентацией флагманских смартфонов вызывают большой интерес у любителей технологий. Серия RS Ултимате Десигн от бренда Huawei, воплощающая самые дорогие и передовые технологии, всегда отличалась своим уникальным дизайном. Распространенные изображения новой модели показывают, что в этот раз инженеры и дизайнеры пошли на серьезные изменения.

Радикальные изменения в дизайне и двухцветный корпус

Согласно данным издания, главной и наиболее заметной особенностью будущего Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн является его двухцветная задняя панель. Если предыдущие поколения устройств Мате RS Ултимате Десигн выпускались преимущественно в однотонных корпусах, то в этом флагмане заметен иной подход.

Верхняя часть корпуса нового смартфона выполнена в насыщенном ярко-красном цвете, а нижняя — в значительно более светлом тоне. Такое сочетание цветов придает устройству более привлекательный и современный вид, четко выделяя его среди других конкурентов премиум-класса на рынке.

Блок камеры и ожидаемые технические обновления

Среди других изменений во внешнем виде стоит особо отметить форму модуля камеры. По данным источника, блок камеры устройства сохранил свою восьмиугольную форму. При этом внутри него расположены четыре диагональные полосы, что напоминает дизайн модели 2025 года.

По прогнозам экспертов и аналитиков, Huawei Мате 90 RS Ултимате принесет и другие важные технические изменения по сравнению с предыдущим поколением. В частности, ожидается возвращение керамической задней панели, высоко ценимой пользователями. Также предполагается, что производительность аппаратной платформы устройства будет значительно повышена, что обеспечит высокую скорость при выполнении современных мобильных приложений и задач.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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