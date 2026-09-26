Травма Килиана Мбаппе оказалась несерьезной, он сыграет в Эль-Класико

·30·Спорт
Травма Килиана Мбаппе оказалась несерьезной, он сыграет в Эль-Класико

Болельщики и тренерский штаб «Реал Мадрида» вздохнули с облегчением: травма колена, которую главная звезда команды Килиан Мбаппе получил во время перерыва на матчи сборных, оказалась гораздо легче, чем ожидалось. Как сообщает Goal.com, французский нападающий должен быть полностью готов к первому в сезоне Эль-Класико против «Барселоны», что положило конец опасениям в стане «королевского клуба». Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что в матче Лиги наций за сборную Франции 25-летний футболист был вынужден досрочно покинуть поле. После игры в Коджаэли больше всего опасались серьезного разрыва связок колена. Однако углубленное медицинское обследование, проведенное по возвращении в Мадрид, подтвердило, что худшего сценария удалось избежать.

Медицинское заключение и сроки восстановления

Согласно официальному заявлению «Реал Мадрида», у игрока выявлено растяжение задней капсулы левого коленного сустава. Травмы такого типа обычно требуют периода восстановления от 10 до 12 дней. Врачи планируют осторожно возвращать в строй нападающего, который с начала сезона уже успел забить 8 голов в 8 матчах.

Учитывая время получения травмы, практически решено, что Килиан Мбаппе пропустит матч Ла Лиги против «Вильярреала» и выездную игру Лиги чемпионов против «Ромы». Несмотря на это, есть высокая уверенность в том, что он полностью восстановится к главному противостоянию в конце октября.

Важные новости перед Эль-Класико

Первое в сезоне противостояние между «Барселоной» и «Реал Мадридом» запланировано на 25 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Тот факт, что у нападающего есть почти месяц до этой игры, а процесс восстановления проходит позитивно, позволяет тренерскому штабу не менять тактические планы.

В лагере сборной Франции ситуация поначалу выглядела очень тревожной. Зинедин Зидан, недавно возглавивший национальную команду, был крайне обеспокоен тем, что его лидер захромал вскоре после того, как забил победный гол. После этого Федерация футбола Франции разрешила игроку не участвовать в матчах против Бельгии и Италии и вернуться в Испанию для лечения.

Килиан Мбаппе и в прошлом сезоне испытывал трудности из-за проблем с коленями. Поэтому медицинский персонал «Реал Мадрида» относится к здоровью игрока с особой осторожностью и планирует без спешки подключать его к тренировкам в общей группе. Это считается наиболее оптимальным решением для клуба перед мадридским дерби и другими важными матчами.

Килиан МбаппеРеал МадридЭль-КласикоЛа ЛигаФутбол
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Реал Мадрид обеспокоен травмой Килиана МбаппеРеал Мадрид обеспокоен травмой Килиана МбаппеВчера 16:51Килиан Мбаппе ответил критикамКилиан Мбаппе ответил критикам18 сентября 14:38Винисиус Жуниор обеспокоен конкуренцией в Реале и своей формойВинисиус Жуниор обеспокоен конкуренцией в Реале и своей формой17 сентября 21:37Килиан Мбаппе ответил на критику по поводу ситуации в СеутеКилиан Мбаппе ответил на критику по поводу ситуации в Сеуте17 сентября 14:11Килиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал МадридаКилиан Мбаппе завоевал свою первую награду в составе Реал Мадрида11 сентября 10:12Судейский скандал в матче Реал Мадрид — Реал БетисСудейский скандал в матче Реал Мадрид — Реал Бетис5 сентября 02:57
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«Манчестер Сити» официально прокомментировал победу Узбекистана над Ираном
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия
Иранская пресса в шоке: настоящий тактический урок от Каннаваро и 7-матчевая позорная серия