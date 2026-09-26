Травма Килиана Мбаппе оказалась несерьезной, он сыграет в Эль-Класико

Болельщики и тренерский штаб «Реал Мадрида» вздохнули с облегчением: травма колена, которую главная звезда команды Килиан Мбаппе получил во время перерыва на матчи сборных, оказалась гораздо легче, чем ожидалось. Как сообщает Goal.com, французский нападающий должен быть полностью готов к первому в сезоне Эль-Класико против «Барселоны», что положило конец опасениям в стане «королевского клуба». Об этом сообщает Goal.com.

Напомним, что в матче Лиги наций за сборную Франции 25-летний футболист был вынужден досрочно покинуть поле. После игры в Коджаэли больше всего опасались серьезного разрыва связок колена. Однако углубленное медицинское обследование, проведенное по возвращении в Мадрид, подтвердило, что худшего сценария удалось избежать.

Медицинское заключение и сроки восстановления

Согласно официальному заявлению «Реал Мадрида», у игрока выявлено растяжение задней капсулы левого коленного сустава. Травмы такого типа обычно требуют периода восстановления от 10 до 12 дней. Врачи планируют осторожно возвращать в строй нападающего, который с начала сезона уже успел забить 8 голов в 8 матчах.

Учитывая время получения травмы, практически решено, что Килиан Мбаппе пропустит матч Ла Лиги против «Вильярреала» и выездную игру Лиги чемпионов против «Ромы». Несмотря на это, есть высокая уверенность в том, что он полностью восстановится к главному противостоянию в конце октября.

Важные новости перед Эль-Класико

Первое в сезоне противостояние между «Барселоной» и «Реал Мадридом» запланировано на 25 октября на стадионе «Спотифай Камп Ноу». Тот факт, что у нападающего есть почти месяц до этой игры, а процесс восстановления проходит позитивно, позволяет тренерскому штабу не менять тактические планы.

В лагере сборной Франции ситуация поначалу выглядела очень тревожной. Зинедин Зидан, недавно возглавивший национальную команду, был крайне обеспокоен тем, что его лидер захромал вскоре после того, как забил победный гол. После этого Федерация футбола Франции разрешила игроку не участвовать в матчах против Бельгии и Италии и вернуться в Испанию для лечения.

Килиан Мбаппе и в прошлом сезоне испытывал трудности из-за проблем с коленями. Поэтому медицинский персонал «Реал Мадрида» относится к здоровью игрока с особой осторожностью и планирует без спешки подключать его к тренировкам в общей группе. Это считается наиболее оптимальным решением для клуба перед мадридским дерби и другими важными матчами.