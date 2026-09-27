Хуан Мата с юмором отреагировал на дело «Манчестер Сити»

Бывший полузащитник Английской Премьер-лиги Хуан Мата в шутливой форме прокомментировал недавние решения по финансовым нарушениям клуба «Манчестер Сити», отметив, что они могут повлиять и на его собственную карьеру. Опытный испанский футболист, участвовавший в освещении матча между сборными Англии и Испании на телеканале ИТВ, высказался о громком судебном процессе и его возможных последствиях. Об этом сообщает Goal.com .

Согласно информации, распространенной Goal.com и другими международными спортивными изданиями, независимая комиссия признала обоснованными большинство из 115 обвинений, выдвинутых против «Манчестер Сити», а именно 114. На фоне этих событий Хуан Мата, выступавший за «Манчестер Юнайтед» в период с 2014 по 2022 год и неоднократно занимавший второе место в эпоху доминирования «горожан», отреагировал на ситуацию с долей юмора и серьезности.

Неожиданное признание Хуана Маты

Мата напомнил, что, хотя он и завоевал несколько трофеев со своей бывшей командой, он так и не стал чемпионом Английской Премьер-лиги. После публикации результатов он намекнул на свое личное и спортивное положение: «На самом деле это напрямую касается меня! Я провел достаточно матчей и имел счастье выиграть некоторые трофеи, но никогда не побеждал в Премьер-лиге — или побеждал? Я не знаю, что будет», — подчеркнул он.

Футболист также добавил, что слова Родри о том, что достижения были добыты на поле и что в то время они были лучшей командой, справедливы, однако предсказать правовой исход ситуации сложно. Данное расследование охватывает период с 2009 по 2018 год и стало результатом четырехлетней тщательной проверки.

Твердая позиция клуба и дальнейшие шаги

Несмотря на финансовые обвинения, «Манчестер Сити» не отступает от своей позиции и категорически отвергает все пункты обвинения. Руководство клуба обратилось к общественности, заявив, что располагает «неопровержимыми доказательствами» своей невиновности. В частности, председатель клуба Халдун Аль-Мубарак написал открытое письмо болельщикам, сообщив, что судебные процессы будут долгими, а решимость клуба защищать свои права остается такой же сильной, как и в начале.

В настоящее время футбольный мир с нетерпением ждет окончательных санкций комиссии. Юристы и эксперты отмечают, что комиссия имеет право лишить клуб чемпионских титулов или перевести его в низший дивизион, однако чаще всего говорят о высокой вероятности применения таких мер, как штрафы и снятие очков, которые влияют на будущее, а не переписывают прошлое. Любой апелляционный процесс может еще больше затянуть исполнение окончательного наказания.