В Китае обнаружен новый вид динозавра с огромными когтями

·30·Мир
В Китае обнаружен новый вид динозавра с огромными когтями

В Китае открыт новый вид динозавра, живший около 125 миллионов лет назад. Ученые назвали его Кайрасаурус чанглиенсис. Он обитал в раннем меловом периоде на территории современной провинции Ляонин в Китае. Об этом сообщает Фйс.орг.

Новый вид относится к группе теризинозавров. Он передвигался на двух ногах и из-за своего внешнего вида, особенно больших когтей, исследователи сравнили его с «пернатым ведмедем» («оперенным медведем»). Длинные и изогнутые когти на его передних конечностях являются одной из уникальных анатомических особенностей.

Почти полный скелет, легший в основу исследования, принадлежал еще не достигшей зрелости особи. Несмотря на это, ее длина превышала 3,6 метра. Ученые оценили вес животного примерно в 275 килограммов.

Еще одна необычная черта Кайрасаурус — очень мелкие и густо расположенные зубы. На каждой стороне верхней челюсти было обнаружено более 32 зубных лунок, а на нижней — не менее 45. В связи с этим общее количество его зубов могло превышать 77.

Patli va uzun tirnoqli Kayrasaurus dinozavri o‘simlik novdasini ushlab turibdi.

Предками теризинозавров были хищные тероподы. Однако в ходе эволюции у представителей этой группы развились признаки, приспособленные к питанию растениями. Кайрасаурус также был травоядным и, вероятно, питался более высокими растениями.

По мнению ученых, находка нового вида поможет лучше понять разнообразие размеров тела и экологических адаптаций теризинозавров, живших в биоте Жэньхэ (Джехол).

Kayrasaurus changliensisЛяонинтеризинозаврPhys.org
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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