Ноктуа и Форкед Фйсикс разрабатывают воздушный кулер мощностью 2000 В

·5·Технологии
Ноктуа и Форкед Фйсикс разрабатывают воздушный кулер мощностью 2000 В

Известный производитель систем охлаждения, компания Ноктуа, объявила о начале исследовательского сотрудничества с Форкед Фйсикс ДКТ. В рамках этого партнерства стороны будут работать над адаптацией технологии микроканального воздушного охлаждения под названием ДжулеФорке для персональных компьютеров и рабочих станций. Согласно данным Иксбт.ком, это инновационное решение способно рассеивать более 2000 В тепла в промышленных условиях без использования жидкости. Об этом сообщает Иксбт.ком.

В отличие от традиционных кулеров, технология ДжулеФорке не опирается на массивные алюминиевые радиаторы. Вместо них используется теплообменник с тысячами микроскопических воздушных каналов. Через эти каналы под высоким давлением пропускается поток воздуха, что позволяет гораздо эффективнее отводить тепло от нагретой поверхности.

Микроканалы и проблема пограничного слоя

Основное преимущество подхода заключается в снижении негативного влияния пограничного слоя воздуха, который снижает эффективность обычных радиаторов. Благодаря малым каналам воздух контактирует с гораздо большей площадью поверхности. В результате теплообмен значительно ускоряется, что позволяет уменьшить габариты теплообменника.

Изначально компания Форкед Фйсикс разработала технологию ДжулеФорке для дата-центров и ускорителей AI с экстремально высоким тепловыделением. По данным компании, технология рассчитана на тепловую нагрузку более 2000 В, что значительно превышает потребности даже самых мощных процессоров для персональных компьютеров.

Инженерные задачи для Ноктуа

Однако именно здесь возникает основная инженерная проблема. Чем уже воздушные каналы, тем выше сопротивление потоку и тем больше требуется статическое давление. Поэтому в существующих промышленных установках используются шумные центробежные вентиляторы и системы подачи воздуха, совершенно непригодные для обычных домашних компьютеров.

Главная задача Ноктуа — создать компактную и тихую систему охлаждения, способную обеспечить необходимое давление без резкого повышения уровня шума. Используя свой опыт в разработке высокоэффективных вентиляторов, компания планирует сделать технологию микроканалов доступной для обычных и рабочих компьютеров.

Если этот проект будет успешно реализован, на рынок выйдут принципиально новые воздушные кулеры. Ожидается, что они позволят эффективно охлаждать даже самые горячие процессоры без помп, трубок и сложных контуров жидкостного охлаждения.

NoctuaСистемы ОхлажденияПроцессорТехнологииКомпьютер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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