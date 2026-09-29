Озодбек Назарбеков сыграл на дутаре и спел с молодежью в Каракалпакстане (видео)

·32·Культура
Озодбек Назарбеков сыграл на дутаре и спел с молодежью в Каракалпакстане (видео)

Министр культуры Озодбек Назарбеков 28 сентября находился с рабочей поездкой в Каракалпакстане. В ходе визита он ознакомился с работой, проводимой в сфере культуры и искусства региона, имеющимися условиями и новыми проектами.

Министр также осмотрел деятельность Нукусского филиала Государственной консерватории Узбекистана. Здесь он ознакомился с учебным процессом, условиями, созданными для студентов, деятельностью профессорско-преподавательского состава и материально-технической базой учреждения.

Кроме того, в ходе визита было уделено внимание культурной жизни Каракалпакстана и интересу молодежи к искусству.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлено, как Озодбек Назарбеков находится в кругу молодежи. На кадрах видно, как министр берет в руки дутар и вместе с молодежью исполняет известную песню «Жанарым», а также поет ее на сцене.

Озодбек НазарбековКаракалпакстанНукусский филиалГосударственная консерватория Узбекистана
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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