Что сказал Озодбек Назарбеков об узбекском футболе?

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Что сказал Озодбек Назарбеков об узбекском футболе?
Аудиоверсия

В ходе короткого интервью, взятого известным ведущим и блогером Отабеком Махкамовым, министру культуры Озодбеку Назарбекову был задан интересный вопрос об узбекском футболе.

— Узбекский футбол — это... то есть опишите его одним словом или фразой, — сказал Отабек Махкамов.

Озодбек Назарбеков ответил на этот вопрос кратко и лаконично:

— Узбекский футбол — это будущее.

В ходе беседы Отабек Махкамов также сообщил, что в настоящее время работает над документальным фильмом, посвященным узбекскому футболу.

— Мы сейчас готовим документальный фильм об узбекском футболе. Надеемся, что этот фильм вам понравится, — сказал он.

После этого Озодбек Назарбеков также высказал теплые слова о деятельности Отабека Махкамова.

— Вклад этого человека в развитие Узбекистана велик. Я уважаю его как друга-блогера, который на высоком уровне преподносит важную для нашей страны и народа информацию. Я тоже с интересом слежу за видео Отабека. Если вам понадобится моя помощь в каком-либо проекте, я готов ее оказать, — сказал министр.

В ответ Отабек Махкамов также выразил искреннее отношение.

— Вы уже оказали мне огромную помощь. В частности, участие в клипе на вашу песню «Sarson» стало для меня большой поддержкой. Я до сих пор ощущаю пользу от этого, — сказал он.

В завершение беседы Озодбек Назарбеков также высказал свое мнение об этом клипе.

— Конечно, для меня это была ваша лучшая роль. Я считаю ее самой успешной среди всех ваших ролей, — сказал он.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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