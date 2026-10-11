Приедет ли Шахрукх Кхан в Узбекистан? Называются Ташкент и Самарканд

·77·Культура
Приедет ли Шахрукх Кхан в Узбекистан? Называются Ташкент и Самарканд

Сообщения о возможном визите в Узбекистан всемирно известной звезды Болливуда Шахрукх Кхана вызывают большой интерес у поклонников. Сообщается, что короля индийского кино можно встретить в нашей стране вместе с семьей и ознакомить с достопримечательностями Ташкента и Самарканда. Однако самый главный вопрос об этом визите пока остается открытым: когда приедет актер и осуществятся ли планы?

Министр культуры Озодбек Назарбеков ранее заявлял, что ведутся переговоры о приезде Шахрукх Кхана в Узбекистан. В связи с этим возможный визит звезды Болливуда привлекает внимание не только его фанатов, но и всех, кто интересуется культурной жизнью нашей страны.

Какие есть планы по поводу визита Шахрукх Кхана?

Согласно прежним заявлениям министра культуры Озодбека Назарбекова, узбекская сторона обсудила вопросы сотрудничества с Шахрукх Кханом и известным индийским продюсером Караном Джохаром.

Среди предложений есть такие инициативы, как визит актера в нашу страну, встреча с местными кинематографистами и проведение мастер-классов для молодых специалистов. Также упоминалась возможность организации концерта на большой площадке с участием поклонников.

Если эти планы осуществятся, визит может выйти за рамки обычной поездки и послужить укреплению культурных связей между Узбекистаном и Индией.

Почему упоминаются Ташкент и Самарканд?

Сообщается, что в случае реализации визита такие города, как Ташкент и Самарканд, могут войти в программу поездки гостей. Ташкент выделяется своей современной городской средой, культурными местами и национальной кухней, а Самарканд — историческими памятниками, архитектурными достопримечательностями и богатым наследием.

Конечно, пока официально не подтверждено, в какие именно города отправится актер и каким будет его маршрут. Поэтому данную информацию следует воспринимать не как окончательный согласованный план, а как возможный сценарий.

«Ждут от семи до семидесяти лет»

Популярность Шахрукх Кхана в Узбекистане связана с его многолетней кинокарьерой. Его фильмы смотрят представители разных поколений, а образы на экране сохранились в памяти многих поклонников.

Озодбек Назарбеков в одном из своих прошлых выступлений также подчеркивал любовь нашего народа к актеру, отмечая, что его ждут «от семи до семидесяти лет».

Если визит состоится, это может стать не только незабываемым событием для фанатов актера, но и возможностью для обмена опытом для молодых узбекских кинематографистов.

Когда состоится визит?

На данный момент нет окончательного официального подтверждения даты приезда Шахрукх Кхана в Узбекистан, его визита с семьей и поездки в Ташкент и Самарканд. В прежнем заявлении министра культуры также отмечалось, что переговоры продолжаются и конкретная договоренность еще не достигнута.

Поэтому будущий визит правильнее воспринимать не как свершившееся событие, а как вероятность в рамках переговорного процесса.

Новости о приезде Шахрукх Кхана в нашу страну вселяют большую надежду в сердца поклонников. Теперь главное — чем завершатся переговоры и будет ли визит официально объявлен. Если планы осуществятся, приезд звезды Болливуда в Узбекистан может стать значимым событием в сферах культуры, кино и туризма.

Шахрукх КханОзодбек НазарбековТашкентСамарканд
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Карина Капур и Шахрукх Кхан могут снова воссоединиться на экранах спустя 15 летКарина Капур и Шахрукх Кхан могут снова воссоединиться на экранах спустя 15 лет6 октября 22:04Новые назначения: юморист Шукурилло Исроилов назначен на государственную должностьНовые назначения: юморист Шукурилло Исроилов назначен на государственную должность21 августа 18:21Завтра в Ташкенте усилится ветер, потеплеетЗавтра в Ташкенте усилится ветер, потеплеет21 августа 16:45С сегодняшнего дня в Узбекистане спадёт жара: в некоторых регионах до 31 градусаС сегодняшнего дня в Узбекистане спадёт жара: в некоторых регионах до 31 градуса17 августа 05:35В Узбекистане сегодня возможны пыльные буриВ Узбекистане сегодня возможны пыльные бури15 августа 11:33Какая погода будет в Узбекистане 15 августа?Какая погода будет в Узбекистане 15 августа?14 августа 16:06
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Мурод Назаров женил старшего сына: подробности со свадьбы
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет
Севинч Исмоилова открыто рассказала о самом трагическом случае в своей жизни, который скрывала 8 лет