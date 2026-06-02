Диалог Юлдуз Усмановой с президентом стал вирусным в социальных сетях (видео)

Диалог с Юлдуз Усмановой на церемонии награждения деятелей искусства с участием президента Узбекистана Шавката Мирзиёева широко обсуждается в социальных сетях.

Выступив с речью, Усманова выразила благодарность за внимание со стороны государства, но также затронула ряд проблем. По ее словам, некоторые артисты, получающие звания, впоследствии отходят от творчества.

«Эти звания должны стимулировать артиста, давать мотивацию и побуждать служить народу. Если вы едите хлеб искусства — вы должны работать. Государство никогда не жалело средств на искусство, теперь и мы должны ответить на это достойно», — сказала певица.

Она также подчеркнула необходимость укрепления традиций «наставник-ученик» и важность того, чтобы артисты работали в ногу с обществом и государством.

Президент Мирзиёев, в свою очередь, высоко оценил искренние и смелые высказывания Юлдуз Усмановой.

«Юлдуз Усманова подняла много важных вопросов. Ее трудолюбие, уверенность в себе и авторитет среди народа заслуживают особого внимания. Если бы все артисты работали так, как вы, были бы и концерты, и кино, и результаты», — сказал глава государства.

В завершение встречи президент пожелал деятелям искусства успехов и еще раз подчеркнул, что их труд важен для развития страны.