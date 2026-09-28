Юлдуз Усманова вспомнила тяжелый день: "Не смогла пойти на джаназу брата" (видео)

·68·Культура
Юлдуз Усманова вспомнила тяжелый день: "Не смогла пойти на джаназу брата" (видео)

Известная певица, народная артистка Узбекистана Юлдуз Усманова в одном из своих интервью рассказала, что не смогла присутствовать на похоронах (джаназе) своего брата. По словам артистки, причиной тому стали заранее назначенные на тот день свадьбы.

Как рассказала Юлдуз Усманова, в тот день у нее было пять-шесть свадебных выступлений, за которые заказчики уже внесли предоплату. Из-за этого она не могла отменить свою работу.

«В тот день у меня было пять-6 выступлений-бирров, деньги за них уже были выплачены. В то время фанаты были очень преданными. Мне сказали: "Ваш брат скончался". Я тогда на мгновение остановилась. Нынешний артист на моем месте развернулся бы и ушел.

Я поехала и отработала на тех свадьбах. На пятой свадьбе в самом конце я не выдержала и заплакала. Ушла сразу после последней песни. Отработала все свадьбы до конца, и только потом уехала. Я немного не успела на джаназу, но свою работу выполнила до конца. Таков закон. Такова наша работа», — вспоминает Юлдуз Усманова.

Юлдуз УсмановаСмерть братаДжаназаСвадьбы
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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