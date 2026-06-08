Что еще увезла Нилуфар Усмонова из дома матери? (видео)

·52·Культура
Что еще увезла Нилуфар Усмонова из дома матери? (видео)

Юлдуз Усмонова опубликовала на своей странице в Instagram теплое и искреннее видеопост. В нем запечатлен визит дочери певицы Нилуфар Усмановой к матери.

В видео Нилуфар Усмонова в шутку рассказывает, что, как и многие девушки, имеет забавную привычку. По ее словам, приезжая в дом матери, ей хочется забрать понравившуюся вещь. На этот раз она с улыбкой признается, что увозит понравившийся ей набор стаканов.

«Иногда, если мне что-то нравится, я спрашиваю: „Можно я это возьму?“ Мама отвечает: „Бери“. Если я не уеду побыстрее, то могу забрать и другие вещи», — шутит она.

Юлдуз Усмонова также оставила под этим видео своеобразный, наполненный смыслом комментарий:

«Когда дочь приезжает в дом матери, даже старая метла начинает дрожать. Потому что все, что покажется красивым в глазах дочери, она может забрать со словами: „Мне это нужно“».

Этот искренний и забавный эпизод был тепло встречен поклонниками, в комментариях появляется множество шуточных отзывов и слов поддержки.

Нилуфар УсмановаЮлдуз УсмановаInstagram
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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