Гвардиол о Ямале: Его невозможно остановить даже в худший день

·3·Спорт
Гвардиол о Ямале: Его невозможно остановить даже в худший день

После крупного поражения сборной Хорватии от Испании в Лиге наций защитник Йошко Гвардиол высоко оценил мастерство юной звезды соперника Ламина Ямаля. В матче, прошедшем в Севилье, действующие чемпионы мира одержали уверенную победу, забив четыре безответных гола. В этой встрече воспитанник «Барселоны» привлек всеобщее внимание своей яркой игрой. Об этом сообщает Goal.com сообщает портал.

Как передает Goal.com, хотя командные действия сборной Испании заслуживают похвалы, именно Ямаль стал главным героем на поле. Юный вингер оформил дубль и отдал результативную передачу. Эта ситуация стала серьезной головной болью для линии обороны Хорватии, включая выступающего за «Манчестер Сити» Йошко Гвардиола.

Проблемы в обороне и мастерство Ямаля

В послематчевом интервью Гвардиол открыто признал, насколько сложно было опекать игрока соперника. По словам хорватского защитника, остановить талант такого уровня в ситуациях один на один практически невозможно. Он считает, что против Ямаля всегда требуется играть вдвоем, но даже тогда он умудряется проявить свое превосходство.

«Мы прекрасно знаем, какой Ямаль игрок. Если дать ему пространство для дуэли один на один, он обязательно этим воспользуется. Его всегда должны опекать двое, иногда это удавалось, иногда нет. Даже в свой худший день он все равно способен обыграть соперника как минимум десять раз», — сказал Гвардиол, отдавая должное скорости и технике оппонента.

Излишнее уважение к чемпионам мира

По мнению Йошко Гвардиола, хорваты в начале матча проявили излишнюю робость перед действующими чемпионами мира. Пропущенный в дебюте встречи гол изменил план игры команды, и им было трудно найти свой ритм. Опытный защитник, признавая уровень соперника, проанализировал причины поражения.

«Это был тяжелый матч и горькое поражение в итоге. Мы должны поздравить их, они не зря являются чемпионами мира. Мы знали, чего ожидать, играть на выезде против такой команды непросто, но думаю, мы проявили к ним слишком много уважения. Мы пропустили гол в начале, это выбило нас из колеи, и вернуться в игру было сложно», — добавил он.

Нападающий Дион Дрена Бельо, ставший автором единственного гола Хорватии в матче, поддержал мнение партнера по команде. Он отметил, что испанцы слишком свободно действовали в финальной трети поля, а недисциплинированность в обороне дорого обошлась команде. Бельо признал высокий класс соперника и не скрывал, что итог встречи оставил у команды неприятный осадок.

Йошко ГвардиолЛамин ЯмальХорватияИспанияЛига наций
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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