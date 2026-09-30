Футболист с длинными волосами стал причиной двух красных карточек на поле

36-летний нападающий сборной Ангильи Эйдан Скипио привлекает внимание футбольных фанатов своей необычной внешностью. Его волосы достают до пят, и игрока называют одним из футболистов с самыми длинными волосами.

Однако длинные волосы футболиста стали не только его отличительной чертой, но и причиной неожиданной ситуации на поле.

Скипио вышел на замену на 69-й минуте матча против Антигуа и Барбуды в рамках Лиги наций КОНКАКАФ. В это время Ангилья уступала со счетом 0:5.

В ходе встречи произошел эпизод, связанный с длинными волосами футболиста, в результате которого арбитр дважды показал красную карточку. Это стало одним из самых необычных эпизодов в матче.

Внешность Скипио и ситуация на поле также вызвали большой интерес у футбольных болельщиков в социальных сетях.