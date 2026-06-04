Лил Хурамов раскрыл причину смены цвета волос

Блогер Лил Хурамов объяснил причину недавних изменений в своем имидже, в частности, смены цвета волос.

Став гостем проекта «Нима гап», он отметил, что за этим решением стояла серьезная причина. По словам Хурамова, он получил приглашение принять участие в престижном фестивале в Германии.

«В феврале мне позвонили. Сказали, что для участия мои волосы должны быть блондинистыми. Сначала я был против. Я сказал, что как известный человек в своей стране, такой имидж не соответствует нашим ценностям и люди могут неправильно понять», — говорит он.

Тем не менее организаторы не отказались от этого требования. Более того, они ответили: «Если вы не согласитесь, в Европе много парней с светлыми волосами».

«Я не смог отказаться от этой возможности. Потому что, если бы я отказался, это, возможно, стало бы самой большой ошибкой в моей жизни», — добавил блогер.

Это заявление вызвало различные реакции в социальных сетях: некоторые поддержали его, другие критикуют это решение.