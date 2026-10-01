Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду неожиданно и скандально покинул расположение национальной команды. Согласно информации издания Marca, футболист принял такое решение после возникшего острого конфликта с главным тренером Жорже Жезушем и пообещал в ближайшем будущем раскрыть всю правду о сложившейся ситуации. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Это напряжение возникло перед важным матчем Лиги наций против Дании. Сообщается, что причиной конфликта стали решения главного тренера после победы над Норвегией со счетом 2:1. В той встрече Криштиану Роналду остался в запасе и не вышел на поле.

Недовольство в запасе и позиция тренера

В матче с Норвегией главный тренер Жорже Жезуш доверился в линии атаки Жоау Феликсу и Гонсалу Рамушу, и оба футболиста сумели отметиться голами. Несмотря на накал страстей во втором тайме, Роналду не был выпущен на поле и сразу после окончания матча направился в раздевалку.

Ситуация еще больше обострилась после пресс-конференции и экстренных переговоров с руководством Федерации футбола Португалии. Главный тренер Жорже Жезуш продемонстрировал свою жесткую позицию в общении с прессой, подчеркнув, что любой футболист обязан подчиняться его решениям.

Заявление Криштиану Роналду

После того как конфликт разгорелся, Криштиану Роналду выступил со специальным заявлением на своей странице в социальной сети, затронув свое будущее в сборной и причины ухода. Он подтвердил, что принял такое решение после пресс-конференции главного тренера и беседы с президентом федерации.

«После пресс-конференции главного тренера и беседы с президентом Федерации футбола Португалии я решил покинуть расположение сборной», — написал нападающий. В своем заявлении он подчеркнул, что всегда был предан национальной команде, и добавил, что раскроет всю правду в свое время.

«В свое время я расскажу всем португальцам правду о причинах моего ухода из сборной. А пока пришло время пожелать Португалии и всем моим товарищам по команде огромной удачи», — завершил свою речь футболист. Теперь эксперты пристально следят за тем, как команда будет действовать без своего капитана перед важными играми.