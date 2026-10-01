Мурод Назаров вспомнил, как познакомился с супругой: «Влюбился с первого взгляда»

·43·Культура
Мурод Назаров вспомнил, как познакомился с супругой: «Влюбился с первого взгляда»

Узбекский предприниматель, основатель строительной компании «Murad Buildings» Мурод Назаров в одном из интервью рассказал о том, как познакомился со своей супругой Умидахон и влюбился в нее с первого взгляда.

По словам предпринимателя, он заметил будущую жену на свадьбе, и у него возникли чувства к ней уже при первой встрече. Вскоре после этого Мурод Назаров улетел в Японию. Однако это не помешало ему продолжить отношения.

«Я и в жизни такой. Если решаю что-то сделать, пускаю в ход разные средства, но добиваюсь своего. Я увидел жену на свадьбе. За день до вылета в Японию произошло то, что называется «любовь с первого взгляда». Такое чувство появилось у меня, как только я ее увидел», — вспомнил Мурод Назаров.

Находясь в Японии, он начал регулярно отправлять будущей супруге письма и небольшие подарки. Поскольку в те годы интернета еще не было, они общались в основном по почте.

«Я отправлял письма с самого первого дня оттуда. Отправлял по почте маленькие подарочки. Интернета тогда еще не было. Я сказал маме: «Смотрите, чтобы не выдали замуж, приглядывайте». Они присматривали. А я отправлял отсюда подарки и гостинцы», — рассказал предприниматель.

В период их знакомства к Умидахон сватались и другие женихи. Однако, по словам Мурода Назарова, во время знакомства с его семьей они кое-что заметили по поведению будущей жены.

«Хотя до этого приходило столько сватов, и когда ее просили: «Занеси чай», Умидахон не делала для этого ни шагу, в день нашего прихода она начала его заносить. Они поняли это уже тогда. Когда другие приходили, и ее спрашивали, что она думает, она отвечала: «Я не выйду замуж», а в день нашего прихода сказала: «Не знаю», — с улыбкой вспомнил он.

Напомним, Мурод Назаров недавно женил старшего сына. На свадьбе, прошедшей в Ташкенте, приняли участие известные деятели искусства, деловые партнеры, близкие и другие гости.

Мурод НазаровMurad BuildingsУмидахонТашкентская свадьба
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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