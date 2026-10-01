Землетрясение в Афганистане ощущалось в Сурхандарье силой 2 балла
1 октября в 06:29 в Багланской области Афганистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Очаг землетрясения залегал на глубине 128 километров.
Подземные толчки также ощущались в Сурхандарьинской области Узбекистана. Сила землетрясения в регионе составила 2 балла. Расстояние до эпицентра зафиксировано на отметке 180 километров.
Эпицентр землетрясения находился в 589 километрах к юго-западу от Ташкента. Координаты эпицентра составили 35,99 с. ш. и 68,56 в. д.
Время землетрясения зарегистрировано 1 октября в 06:29:19.
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