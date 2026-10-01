Землетрясение в Афганистане ощущалось в Сурхандарье силой 2 балла

·34·Узбекистан
Землетрясение в Афганистане ощущалось в Сурхандарье силой 2 балла

1 октября в 06:29 в Багланской области Афганистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5. Очаг землетрясения залегал на глубине 128 километров.

Подземные толчки также ощущались в Сурхандарьинской области Узбекистана. Сила землетрясения в регионе составила 2 балла. Расстояние до эпицентра зафиксировано на отметке 180 километров.

Эпицентр землетрясения находился в 589 километрах к юго-западу от Ташкента. Координаты эпицентра составили 35,99 с. ш. и 68,56 в. д.

Время землетрясения зарегистрировано 1 октября в 06:29:19.

АфганистанБагланСурхандарьяЗемлетрясение
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 балловВ Ташкенте ощутили землетрясение силой 2–3 балла, в Сурхандарье — 4–5 баллов27 июня 19:00В Ташкентской области произошло землетрясение: известна сила...В Ташкентской области произошло землетрясение: известна сила...28 сентября 09:13Землетрясение в Оше ощущалось и на территории УзбекистанаЗемлетрясение в Оше ощущалось и на территории Узбекистана15 сентября 09:46В Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчковВ Бухарской области произошло землетрясение: сейсмологи сообщили о силе подземных толчков31 августа 21:40Какое место занимает Узбекистан в рейтинге безопасности женщин?Какое место занимает Узбекистан в рейтинге безопасности женщин?19 августа 22:51Рядом с Ташкентом произошло землетрясениеРядом с Ташкентом произошло землетрясение31 июля 16:38
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Важная хорошая новость для заемщиков: вводится строгий запрет!
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
Нега О‘збекистонда о‘г‘ил болалар кизлардан ко‘прок туг‘илмокда?
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
«Прошло десять лет, давайте присвоим звание полковника!»: неожиданная и душевная беседа с Президентом
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
В Кашкадарье неожиданно выпал снег
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Сколько премий ожидается учителям 1 октября?
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
Два важных назначения: Самандар Садуллаев и Пулат Бобожонов получили новые обязанности
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
МкДоналд'с приходит в Узбекистан: в Ташкенте откроется первый ресторан
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях
В Узбекистане ожидается резкое похолодание, объявлено предупреждение о дождях и селях