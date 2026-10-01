«Сенсатсия» на Кубке Персидского залива: стали известны пары полуфиналистов

На полях Саудовской Аравии завершились матчи группового этапа престижного Кубка Персидского залива. Игры заключительного 3-го тура в группе «Б» подарили болельщикам как ожесточенную тактическую борьбу, так и настоящий сенсационный результат.

В матче, где вопрос лидерства в группе уже был решен, сборные Катара и ОАЭ разошлись миром (1:1). Таким образом, обе команды довели количество своих очков до 7 и вышли в следующий этап турнира.

5 мячей в ворота Бахрейна: сенсация тура

Самое яркое и громкое событие дня было зафиксировано в матче между сборными Бахрейна и Йемена. Футболисты Йемена, считавшиеся аутсайдерами встречи, вдребезги разнесли оборону соперника и сумели отправить в его ворота ровно 5 мячей (5:2).

Если эта победа позволила Йемену красиво завершить турнир и набрать 3 очка, то Бахрейн покинул соревнования без единого очка.

Статистика 3-го тура и авторы голов:

ОАЭ — Катар 1:1 Голы: Салих (45+4) — Альмоаз (33).

Бахрейн — Йемен 2:5 Голы: Хумуд (6), Мадан (67) — Аль Гахваши (18), Аль Матари (31), Аль Васмани (40, 90+5), Аббас (44).

Столкновение континентальных грандов в полуфинале

По итогам группового этапа пары перед финальной стадией турнира выглядят следующим образом:

Катар — Саудовская Аравия: Разделивших лидерство в группе катарцев в полуфинале ждет серьезнейшее испытание. Они выйдут на поле против хозяев турнира — Саудовской Аравии, показавшей 100-процентный результат в группе «А» и ставшей абсолютным лидером.

ОАЭ — Оман: Сборная ОАЭ, обеспечившая себе путевку в плей-офф, встретится с организованным и сложным соперником, занявшим второе место в группе «А» — командой Омана.

Ожидается, что матчи решающей стадии за главный трофей региона Персидского залива подарят бескомпромиссную и напряженную борьбу.