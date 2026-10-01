«Придет время, и я скажу правду»: Роналду объяснил, почему покинул сборную

Преждевременно покинувший расположение сборной Португалии Криштиану Роналду наконец нарушил молчание. Звездный нападающий сделал официальное заявление через инсайдера Фабрицио Романо в связи с этим громким инцидентом, произошедшим в преддверии важного матча 3-го тура Лиги наций против Дании.

Слова 41-летнего капитана показывают, что отношения внутри сборной не столь гладкие, как утверждалось ранее, и за этим решением стоят серьезные беседы.

Беседа с президентом и загадочное обещание

Роналду в своем заявлении раскрыл, что именно побудило его принять решение покинуть команду:

«После пресс-конференции главного тренера и беседы с президентом Португальской федерации футбола я решил покинуть расположение национальной команды. Придет время, и я расскажу всю правду всем португальцам о том, почему я покинул сборную Португалии, которой всегда служил с преданностью. А сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде».

Что происходило за кулисами?

Ход событий показывает, что напряженность в лагере команды длилась несколько дней:

Конфликт на тренировке: Несмотря на то, что главный тренер Жорже Жезуш утверждал об отсутствии каких-либо проблем в команде, Роналду покинул тренировочный процесс раньше времени.

Намек тренера: На пресс-конференции Жезуш заявил, что вероятность появления нападающего на поле в матче против Дании крайне высока (прим.: или обратное, но переводим по тексту: высока вероятность того, что не выйдет).

Экстренный вылет: Вскоре после этих событий звездный бомбардир решил покинуть Копенгаген и отправиться в Саудовскую Аравию.

Хотя Роналду пожелал удачи партнерам по команде, его обещание «раскрыть правду, когда придет время» свидетельствует о наличии серьезного конфликта между руководством португальского футбола и тренерским штабом. Это заявление еще больше разожгло дискуссии о том, что его 20-летняя карьера в национальной сборной оказалась под угрозой.