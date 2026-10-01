Конец эпохи: Роналду окончательно завершил карьеру в сборной Португалии

·56·Спорт
Конец эпохи: Роналду окончательно завершил карьеру в сборной Португалии

Одна из самых ярких страниц в истории мирового футбола закрывается. Капитан и рекордсмен сборной Португалии Криштиану Роналду принял решение окончательно поставить точку в своей международной карьере.

Согласно сенсационной информации авторитетного издания страны О Джого, это решение 41-летнего нападающего является твердым и необратимым.

Последний матч и неожиданное прощание

Как отмечает источник, состоявшийся 24 сентября матч в рамках Лиги наций против Уэльса (1:0) стал последней официальной встречей легендарного бомбардира в футболке сборной Португалии.

Развитие событий в следующем туре приняло резкий оборот:

  • Недовольство на скамейке запасных: В матче против Норвегии (2:1) главный тренер Жорже Жезуш не выпустил нападающего на поле, и Роналду открыто выразил гнева по поводу этого решения;

  • Пресс-конференция и последняя точка: После того как тренер прокомментировал ситуацию на пресс-конференции и намекнул, что капитан может пропустить и игру с Данией, Роналду экстренно покинул расположение сборной;

  • Пути назад нет: Нападающий больше не вернется в национальную команду — его карьера на международной арене завершается столь резким образом.

Недосягаемые показатели: Абсолютные рекорды, оставшиеся в истории

Хотя прощание прошло в тени определенных разногласий и шумихи, наследие Роналду в национальной команде, длившееся более 20 лет, остается высочайшей вершиной в истории футбола:

  • 234 матча: Рекорд по наибольшему количеству появлений на поле в футболке национальной сборной в истории мирового футбола;

  • 146 голов: Абсолютный бомбардирский показатель в истории международных сборных.

Бывшая звезда мадридского «Реала» вместе со своей сборной поднимал над головой кубок чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций 2019 года. Его неожиданный и резкий уход из сборной стал большим и неожиданным ударом не только для португальских болельщиков, но и для всего мирового футбольного сообщества.

Криштиану РоналдуСборная ПортугалииЛига нацийРекордсмен по количеству матчей в истории футбола
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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