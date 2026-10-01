Азиатские игры: Узбекистан занимает 4-е место по итогам 11-го дня

На летних Азиатских играх, проходящих в Японии, завершились очередные, одиннадцатые по счету, бескомпромиссные состязания. Спортивная делегация Узбекистана успешно завершила этот день, уверенно сохраняя свое место в четверке сильнейших стран континента по количеству завоеванных медалей.

В активе Узбекистана 54 медали

Представители Узбекистана продолжают демонстрировать стабильные результаты на протяжении всего турнира, радуя своих болельщиков. По итогам одиннадцатого дня общее количество медалей в копилке делегации достигло 54:

Золото: 16

Серебро: 19

Бронза: 19

Благодаря этому высокому результату наши спортсмены, опередив множество сильных соперников, прочно удерживают 4-ю строчку в общекомандном зачете.

Тройка лидеров и преследователи

В верхней части медального зачета идет серьезная борьба:

Китай сохраняет абсолютное лидерство в общекомандном зачете с 151 золотой, 67 серебряными и 59 бронзовыми медалями (всего 277 медалей).

Хозяйка турнира Япония занимает второе место с 50 золотыми, 77 серебряными и 73 бронзовыми медалями (всего 200 медалей).

Южная Корея замыкает тройку лидеров с 24 золотыми, 30 серебряными и 49 бронзовыми медалями (всего 103 медали).

Пятерку сильнейших замыкает сборная Таиланда, завоевавшая 12 золотых медалей. Следом за ними расположились команды Ирана (11 золотых), Бахрейна (11 золотых), Индии (10 золотых) и Казахстана (9 золотых). Десятку сильнейших закрывает Северная Корея с 7 золотыми медалями.

Медальный зачет — ТОП-20 (итоги 11-го дня):

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 151 67 59 277 2 Япония 50 77 73 200 3 Южная Корея 24 30 49 103 4 Узбекистан 16 19 19 54 5 Таиланд 12 10 12 34 6 Иран 11 16 12 39 7 Бахрейн 11 5 5 21 8 Индия 10 21 29 60 9 Казахстан 9 16 31 56 10 Северная Корея 7 6 7 20 11 Малайзия 6 5 12 23 12 Гонконг 5 12 18 35 13 Индонезия 4 7 20 31 14 Кувейт 4 1 4 9 15 Китайский Тайбэй 3 10 26 39 16 Катар 3 6 4 13 17 Филиппины 3 3 12 18 18 Сингапун 2 6 3 11 19 Таджикистан 2 3 5 10 20 Вьетнам 2 1 18 21

В оставшиеся дни Азиатских игр ожидается проведение ряда важных финалов и соревнований за медали с участием наших соотечественников. Желаем нашим спортсменам удачи в предстоящих стартах!