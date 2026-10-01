Азиатские игры: Узбекистан занимает 4-е место по итогам 11-го дня

·3·Спорт
Азиатские игры: Узбекистан занимает 4-е место по итогам 11-го дня

На летних Азиатских играх, проходящих в Японии, завершились очередные, одиннадцатые по счету, бескомпромиссные состязания. Спортивная делегация Узбекистана успешно завершила этот день, уверенно сохраняя свое место в четверке сильнейших стран континента по количеству завоеванных медалей.

В активе Узбекистана 54 медали

Представители Узбекистана продолжают демонстрировать стабильные результаты на протяжении всего турнира, радуя своих болельщиков. По итогам одиннадцатого дня общее количество медалей в копилке делегации достигло 54:

  • Золото: 16

  • Серебро: 19

  • Бронза: 19

Благодаря этому высокому результату наши спортсмены, опередив множество сильных соперников, прочно удерживают 4-ю строчку в общекомандном зачете.

Тройка лидеров и преследователи

В верхней части медального зачета идет серьезная борьба:

  • Китай сохраняет абсолютное лидерство в общекомандном зачете с 151 золотой, 67 серебряными и 59 бронзовыми медалями (всего 277 медалей).

  • Хозяйка турнира Япония занимает второе место с 50 золотыми, 77 серебряными и 73 бронзовыми медалями (всего 200 медалей).

  • Южная Корея замыкает тройку лидеров с 24 золотыми, 30 серебряными и 49 бронзовыми медалями (всего 103 медали).

Пятерку сильнейших замыкает сборная Таиланда, завоевавшая 12 золотых медалей. Следом за ними расположились команды Ирана (11 золотых), Бахрейна (11 золотых), Индии (10 золотых) и Казахстана (9 золотых). Десятку сильнейших закрывает Северная Корея с 7 золотыми медалями.

Медальный зачет — ТОП-20 (итоги 11-го дня):

Место

Страна

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

151

67

59

277

2

Япония

50

77

73

200

3

Южная Корея

24

30

49

103

4

Узбекистан

16

19

19

54

5

Таиланд

12

10

12

34

6

Иран

11

16

12

39

7

Бахрейн

11

5

5

21

8

Индия

10

21

29

60

9

Казахстан

9

16

31

56

10

Северная Корея

7

6

7

20

11

Малайзия

6

5

12

23

12

Гонконг

5

12

18

35

13

Индонезия

4

7

20

31

14

Кувейт

4

1

4

9

15

Китайский Тайбэй

3

10

26

39

16

Катар

3

6

4

13

17

Филиппины

3

3

12

18

18

Сингапун

2

6

3

11

19

Таджикистан

2

3

5

10

20

Вьетнам

2

1

18

21

В оставшиеся дни Азиатских игр ожидается проведение ряда важных финалов и соревнований за медали с участием наших соотечественников. Желаем нашим спортсменам удачи в предстоящих стартах!

Спортивная делегация УзбекистанаАзиатские игры в ЯпонииМедальный зачетМедали УзбекистанаСпорт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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