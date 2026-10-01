Азиатские игры: Узбекистан занимает 4-е место по итогам 11-го дня
На летних Азиатских играх, проходящих в Японии, завершились очередные, одиннадцатые по счету, бескомпромиссные состязания. Спортивная делегация Узбекистана успешно завершила этот день, уверенно сохраняя свое место в четверке сильнейших стран континента по количеству завоеванных медалей.
В активе Узбекистана 54 медали
Представители Узбекистана продолжают демонстрировать стабильные результаты на протяжении всего турнира, радуя своих болельщиков. По итогам одиннадцатого дня общее количество медалей в копилке делегации достигло 54:
Золото: 16
Серебро: 19
Бронза: 19
Благодаря этому высокому результату наши спортсмены, опередив множество сильных соперников, прочно удерживают 4-ю строчку в общекомандном зачете.
Тройка лидеров и преследователи
В верхней части медального зачета идет серьезная борьба:
Китай сохраняет абсолютное лидерство в общекомандном зачете с 151 золотой, 67 серебряными и 59 бронзовыми медалями (всего 277 медалей).
Хозяйка турнира Япония занимает второе место с 50 золотыми, 77 серебряными и 73 бронзовыми медалями (всего 200 медалей).
Южная Корея замыкает тройку лидеров с 24 золотыми, 30 серебряными и 49 бронзовыми медалями (всего 103 медали).
Пятерку сильнейших замыкает сборная Таиланда, завоевавшая 12 золотых медалей. Следом за ними расположились команды Ирана (11 золотых), Бахрейна (11 золотых), Индии (10 золотых) и Казахстана (9 золотых). Десятку сильнейших закрывает Северная Корея с 7 золотыми медалями.
Медальный зачет — ТОП-20 (итоги 11-го дня):
Место
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
Китай
151
67
59
277
2
Япония
50
77
73
200
3
24
30
49
103
4
Узбекистан
16
19
19
54
5
Таиланд
12
10
12
34
6
Иран
11
16
12
39
7
Бахрейн
11
5
5
21
8
Индия
10
21
29
60
9
Казахстан
9
16
31
56
10
Северная Корея
7
6
7
20
11
Малайзия
6
5
12
23
12
Гонконг
5
12
18
35
13
Индонезия
4
7
20
31
14
Кувейт
4
1
4
9
15
Китайский Тайбэй
3
10
26
39
16
Катар
3
6
4
13
17
Филиппины
3
3
12
18
18
Сингапун
2
6
3
11
19
Таджикистан
2
3
5
10
20
Вьетнам
2
1
18
21
В оставшиеся дни Азиатских игр ожидается проведение ряда важных финалов и соревнований за медали с участием наших соотечественников. Желаем нашим спортсменам удачи в предстоящих стартах!
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