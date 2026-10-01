Узбекские шахматы признаны в мире: Рустам Касымджанов назначен почетным вице-президентом ФИДЕ

Узбекские шахматы добились еще одного исторического успеха на международной арене. Чемпион мира по версии ФИДЕ 2004 года, легендарный гроссмейстер и известный тренер Рустам Касымджанов назначен почетным вице-президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

УзЧесс сообщает, что данная должность является вновь введенным статусом в структуре ФИДЕ. Рустам Касымджанов вошел в число всего четырех сильных специалистов по всему миру, удостоенных этого высокого признания. Его бесценный опыт в качестве шахматиста и тренера теперь сыграет важную роль в стратегии глобального развития организации.

Хулкар Тахирджанова стала лидером шахмат Центральной Азии

Еще одно важное назначение в организации укрепило позиции узбекской шахматной школы в регионе:

Президент зоны 3.4: Арбитр ФИДЕ и мастер ФИДЕ среди женщин (ВФМ) Хулкар Тахирджанова избрана президентом зоны 3.4 организации, охватывающей Центральную Азию.

Зона охвата: В эту ответственную зону входят 6 государств — Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан.

Эти два крупных назначения являются ярким доказательством того, что узбекские шахматы становятся одним из ведущих центров не только в воспитании мировых чемпионов и триумфаторов олимпиад, но и в международной спортивной политике и управлении.