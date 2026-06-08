Визит Джавохира Синдорова и Бибисары Асаубаевой на гонку «Формулы-1» в Монако вызвал обсуждения

·30·Культура
Визит Джавохира Синдорова и Бибисары Асаубаевой на гонку «Формулы-1» в Монако вызвал обсуждения

Узбекский гроссмейстер Джавохир Синдоров и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева посетили Гран-при Монако «Формулы-1». Об этом Асаубаева сообщила в своем Телеграм-канале.

Недавно Бибисара одержала победу на престижном шахматном турнире в Осло, став самой молодой чемпионкой в истории соревнований. После этого она отправилась вместе с Джавохиром Синдоровым в Монте-Карло.

Асаубаева поделилась фотографиями города Монако и гоночной трассы, написав, что присутствовала на мероприятии в последний день соревнований в качестве ВИП-гостя.

В социальных сетях высказываются различные предположения об отношениях между двумя шахматистами. Однако ни Джавохир Синдоров, ни Бибисара Асаубаева официально не прокомментировали эту ситуацию.

Жавохи́р Синдро́вБиби́сара Асауба́еваМона́коФормула-1О́сло
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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