Анвар Собиров раскрыл неожиданный секрет о своей жене на концерте! (видео)

Певцу и актер Анвар Собиров во время концертной программы раскрыл малоизвестные подробности о своей супруге Наргизе. Его искреннее признание вызвало большой интерес у зрителей.

Собиров рассказал, что они живут вместе с женой уже 29 лет. Он также отметил, что у них четверо детей, и выразил желание обнародовать эту информацию о своей семье.

«С Наргизой мы живем вместе уже 29 лет. Кто-то знает, кто-то нет. У нас четверо детей, слава Богу. Я должен был раскрыть этот секрет», — сказал певец.

Он также подчеркнул, что в его успехе велика заслуга супруги. По словам Собирова, Наргиза внесла 95-процентный вклад в то, чего он добился сегодня.

«За каждым успешным мужчиной стоит стойкая женщина. Женщина, которая внесла 95-процентный вклад в то, чтобы я стал Анваром Собировым — это моя жена», — заявил он.