Абдумалик Халаков стал чемпионом Азии: в финале повержен боксер из Кореи

·29·Спорт
Абдумалик Халаков стал чемпионом Азии: в финале повержен боксер из Кореи

В копилку делегации Узбекистана на Азиатских играх Айти–Нагоя-2026 упала еще одна золотая медаль. Наш известный боксер Абдумалик Халаков успешно завершил финальный бой и стал чемпионом Азиатских игр.

В решающем поединке за золотую медаль Халаков вышел на ринг против представителя Южной Кореи Чан Дон Ванга. По итогам напряженного и бескомпромиссного боя судьи единогласно отдали победу узбекистанскому боксеру.

В финале решение судей единогласно в пользу Халакова

Абдумалик Халаков действовал активно с первых же минут финального поединка. На протяжении всего боя оба боксера вели серьезную борьбу за инициативу.

По завершении решающего поединка судьи огласили свое решение.

Единогласное решение — победа Абдумалика Халакова.

Таким образом, узбекистанский боксер победил Чан Дон Ванга и завоевал золотую медаль Азиатских игр Айти–Нагоя-2026.

Абдумалик Халаков сказал свое веское слово и в финале, добившись звания чемпиона Азиатских игр.

Еще „золото“ от узбекского бокса

Чемпионство Халакова стало еще одним важным результатом для делегации Узбекистана на Айти–Нагоя-2026.

В боксерских поединках соревнований наши соотечественники демонстрируют высокий уровень в борьбе за золотые медали. Халаков же одержал победу на самом важном этапе финала и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Впереди бой Жахонгира Зокирова

Болельщиков бокса Узбекистана ожидает еще один интересный финальный бой.

На очереди выход на ринг нашего соотечественника Жахонгира Зокирова. За золотую медаль он померяется силами с представителем Казахстана Айбеком Оралбаем.

Значит, чемпионские бои для Узбекистана на боксерском турнире Айти–Нагоя-2026 еще продолжаются.

Количество золотых наград снова выросло

С победой Абдумалика Халакова копилка золотых медалей делегации Узбекистана на Айти–Нагоя-2026 пополнилась еще одной наградой.

Халаков завершил турнир с участием сильных соперников чемпионским титулом, обеспечив очередную крупную победу узбекского бокса на азиатской арене.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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