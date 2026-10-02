Доннарумма возвращается в «Милан»? «Бавария» и «Интер» начали борьбу за итальянского вратаря

На европейском трансфертном рынке зарождается очередная громкая сенсация! По сообщению известного инсайдера Экрема Конура, вокруг будущего «Манчестер Сити» и основного голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы развернулась серьезная борьба между сильнейшими гигантами континента. На фоне усиливающегося давления со стороны «Манчестер Сити» немецкая «Бавария», а также два заклятых миланских соперника — «Интер» и «Милан» — пристально следят за ситуацией. Особенно будоражит болельщиков всей Серии А вероятность возвращения Доннаруммы на «Сан-Сиро» — в его бывший дом, который он в свое время покинул при громких обстоятельствах. Итак, при каких условиях может состояться этот неожиданный трансфер?

Громкое возвращение на «Сан-Сиро» и фактор Меньяна

Многие эксперты считают возвращение в Италию наиболее вероятным направлением для дальнейшей карьеры вратаря:

Неожиданный план «Милана»: руководство «россонери» серьезно изучает вариант с возвращением своего воспитанника Доннаруммы в связи с неопределенностью будущего французского голкипера Мика Меньяна в команде;

Вступление «Интера» в гонку: «нерадзурри» с противоположной стороны города также находятся в поиске сильного вратаря и неравнодушны к кандидатуре Доннаруммы;

Давление «Манчестер Сити»: из-за растущего интереса вице-чемпиона Англии к сохранению своего вратаря, трансфер итальянского голкипера будущим летом обещает стать одним из главных событий европейского рынка;

Планы «Баварии»: мюнхенский гранд также держит под контролем ситуацию вокруг Доннаруммы в вопросе поиска надежного голкипера на долгосрочную перспективу.

История Доннаруммы в «Милане»

«Доннарумма защищал цвета "россонери" с 2015 по 2021 год, проведя 251 матч в основном составе. Его уход в ПСЖ в статусе свободного агента вызвал бурю негодования среди болельщиков, однако теперь история может переписаться заново».

По мнению специалистов, если «Милан» продаст Меньяна, возвращение Доннаруммы станет для клуба важным шагом как в спортивном, так и в символическом плане.

Претенденты на Джанлуиджи Доннарумму (Таблица)

Клуб Основная причина интереса и статус «Милан» Хочет вернуть бывшего звездного игрока из-за неопределенности будущего Мика Меньяна «Интер» Планирует усилить вратарскую линию высококлассным итальянским голкипером «Манчестер Сити» Оказывает серьезное давление на трансферном рынке, ускоряя возможную сделку «Бавария» Внимательно следит за ситуацией для укрепления позиции вратаря грядущим летом

Как вы думаете, сможет ли Доннарумма вернуться к болельщикам «Милана», которые некогда называли его «предателем», или же ему ближе «Манчестер Сити» или «Бавария»?

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