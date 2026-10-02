У Джахонгир Зокиров серебро: Узбекистанские боксеры завоевали 7 медалей на Азиатских играх

Завершились соревнования по боксу в рамках проходивших в Японии КсКс Азиатских игр! Финальный бой в самой тяжелой весовой категории оказался в центре внимания миллионов спортивных болельщиков. Защищавший честь нашей страны в супертяжелом весе (+90 кг) мастер кожистых перчаток Жахонгир Зокиров поднялся на ринг против принципиального соперника за золотую медаль — казахстанца Айбека Оралбая. По итогам напряженного и драматического противостояния наш боксер завоевал серебряную медаль. Итак, как прошел финальный бой и с каким количеством медалей сборная Узбекистана завершила это крупное континентальное соревнование?

Жаркое дерби в супертяжелом весе: противостояние Зокиров — Оралбай

Финальный бой прошел в стиле, свойственном настоящему боевому искусству тяжеловесов:

Яростное сопротивление: Противостояние между Жахонгиром Зокировым и Айбеком Оралбаем началось под высоким прессингом и с первых же раундов;

Бескомпромиссная борьба: Узбекский боксер несколько раз ставил соперника в сложные ситуации и наносил точные удары;

Решение судей: Бой продлился всю дистанцию, и в итоге судьи по подсчету очков отдали победу казахстанскому мастеру кожаных перчаток;

Серебряная ступень: Жахонгир Зокиров в качестве вице-чемпиона КсКс Азиатских игр записал на счет нашей делегации ценную серебряную медаль.

7 медалей от сборной: Итоги соревнований

«Таким образом, сборная Узбекистана по боксу успешно завершила выступления на КсКс Азиатских играх, принимающей стороной которых была Япония, с общей сложностью в 7 медалей. В активе наших представителей значатся 2 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые медали».

Наши мастера кожаных перчаток в очередной раз доказали, что являются одной из сильнейших ведущих школ на континенте и в этот раз.

Копилка медалей сборной Узбекистана по боксу (Таблица)

Уровень медали Количество медалей Примечательные результаты Золото 2 шт. Наши спортсмены, завоевавшие континентальное чемпионство Серебро 1 шт. Жахонгир Зокиров (+90 кг, финалист) Бронза 4 шт. Наши боксеры, успешно дошедшие до полуфинала Итого 7 медалей КсКс Азиатские игры (Япония)

На ваш взгляд, насколько справедливым было судейское решение в финальном бою между Жахонгиром Зокировым и Айбеком Оралбаем? Как вы оцениваете общее выступление наших боксеров с 7 медалями?

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