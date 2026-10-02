Футбольная ассоциация Англии отреагировала на обвинения в адрес Манчестер Сити

·6·Спорт
Футбольная ассоциация Англии отреагировала на обвинения в адрес Манчестер Сити

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выступила с официальным заявлением по поводу признания клуба «Манчестер Сити» виновным в нарушении финансовых правил Премьер-лиги. Подчеркивается, что этот серьезный инцидент наносит ущерб репутации спорта и бросает тень на честность игры. Об этом сообщает портал Goal.com.

Финансовые нарушения и заключение независимой комиссии

Согласно 40-страничному решению, опубликованному независимой комиссией, было установлено, что «Манчестер Сити» использовал схемы скрытого финансирования на сумму более 830 миллионов фунтов стерлингов для искусственного завышения своих доходов. Эти сложные финансовые операции были организованы с целью обхода строгих правил, установленных Премьер-лигой и УЕФА.

Руководители клуба утверждали, что финансовая помощь поступала не от компании владельца шейха Мансура Абу Дхаби Унитед Груп (АДУГ), а из офиса наследного принца Абу-Даби (КПК). По их мнению, это было сделано для помощи спонсорам в выполнении их обязательств. Однако комиссия решительно отвергла этот довод защиты, назвав его абсолютно не соответствующим действительности.

Жесткая позиция ФА и последствия

Комментируя выводы расследования, члены комиссии заявили, что это объяснение было придумано позже, чтобы скрыть истинный характер схемы скрытого финансирования. Вслед за этими нарушениями Футбольная ассоциация Англии заявила, что внимательно следит за ситуацией и не исключает принятия собственных дисциплинарных мер.

В официальном заявлении ФА особо подчеркивается, что решение независимой комиссии имеет серьезные последствия для честности игры. Организация сообщила, что тщательно изучает решение и его влияние, и при необходимости примет соответствующие меры.

Поскольку судебные разбирательства между Премьер-лигой и футбольным клубом «Манчестер Сити» продолжаются, ассоциация добавила, что будет следить за развитием событий. Эхо этого обвинительного решения вышло за пределы совета директоров стадиона «Этихад», поставив под жесткий контроль финансовую деятельность основных коммерческих партнеров клуба.

Манчестер СитиПремьер-лигаФутбольная ассоциацияФинансовые правилаАнглийский футбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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