Сегодня в небе над Ташкентом состоится масштабное дрон-шоу

Сегодня, 2 октября, жители и гости Ташкента смогут увидеть грандиозное дрон-шоу в небе над парком «Янги Узбекистон».

Специальное световое представление посвящено исторической победе сборной Узбекистана на 46-й Всемирной шахматной олимпиаде FIDE. Во время шоу в небе с участием сотен дронов будут продемонстрированы различные композиции.

Дрон-шоу пройдет с 20:00 до 20:15 в парке «Янги Узбекистон» на территории Мирзо-Улугбекского района. Вход для просмотра бесплатный.

Также была предоставлена важная информация для водителей автомобилей. Дороги вокруг парка перекрываться не будут, транспортные средства будут передвигаться в обычном режиме.

Желающие посмотреть шоу могут приехать к парку заранее и выбрать для себя удобное место.