Музаффарбек Турабоев снова чемпион Азии: хозяин турнира повержен

Копилка делегации Узбекистана пополнилась еще одной золотой медалью на Азиатских играх Айчи–Нагоя-2026. Член национальной сборной по дзюдо Музаффарбек Турабоев завоевал чемпионский титул в весовой категории до 100 кг.

В решающем поединке наш соотечественник вышел на татами против представителя принимающей стороны — Японии. Турабоев одолел соперника и стал обладателем золотой медали Азиатских игр Айчи–Нагоя-2026.

В финале даже хозяин соревнований не смог остановить Турабоева

В финальном поединке за звание чемпиона в весовой категории +100 кг Музаффарбеку Турабоеву не смогли помешать ни чужое поле, ни активная поддержка местных болельщиков.

Узбекский дзюдоист одержал победу в решающей схватке и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.

Музаффарбек Турабоев принес Узбекистану очередную золотую медаль на играх Айчи–Нагоя-2026.

Турабоев — двукратный чемпион Азиатских игр

Этот чемпионский титул имеет особое значение для Музаффарбека Турабоева.

Таким образом, наш соотечественник стал чемпионом Азиатских игр во второй раз. На прошлых Азиатских играх он также завоевал золотую медаль в своей весовой категории.

Теперь Турабоев пополнил свою коллекцию и золотой медалью Азиатских игр Айчи–Нагоя-2026.

Очередной крупный успех узбекского дзюдо

Чемпионство Турабоева стало еще одним важным достижением для узбекского дзюдо.

Выступивший в одной из самых тяжелых весовых категорий Азиатских игр наш соотечественник завершил состязания в ранге чемпиона.

Таким образом, Музаффарбек Турабоев достойно защитил честь Узбекистана на Играх Айчи–Нагоя-2026 и принес в копилку делегации нашей страны еще одну золотую медаль.

Для информации, об этом сообщило Министерство спорта Республики Узбекистан.