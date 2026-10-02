Apple усиливает безопасность macOS из-за рисков ИИ

Компания Apple объявила о введении дополнительного контроля безопасности вокруг функции «Фулл Диск Аккесс» в операционной системе macOS. Это решение было принято на фоне растущей популярности агентов ИИ и резкого увеличения связанных с ними угроз безопасности. Эта функция, изначально предназначенная для корректной работы резервных копий, теперь столкнется с более строгими ограничениями для обеспечения конфиденциальности. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, за несколько дней до объявления об этих изменениях один из журналистов заявил, что приложение Мусе от Meta для Мак прочитало его личные сообщения. Хотя Meta опровергла это утверждение, инцидент вызвал широкие дискуссии среди пользователей. Кроме того, издание Виред обнаружило, что уязвимость в версии приложения ChatGPT для Мак может предоставить хакерам доступ к конфиденциальным данным.

Агенты ИИ и угрозы безопасности

Современные агенты ИИ при работе на компьютере позволяют пользователям предоставлять более широкий доступ к своим файлам, сообщениям и другим личным данным. Однако такие возможности реализуются путем изменения настроек системы. Например, приложение Мусе позволяет пользователям добровольно включить функцию «Фулл Диск Аккесс».

В заявлении Apple для разработчиков отмечается, что некоторые из них используют эту возможность способом, подвергающим пользователей риску. В результате все данные в системе могут быть раскрыты без полного ведома пользователя. Компания заявила, что в будущем примет еще более строгие меры для предотвращения подобных ситуаций.

Новые механизмы контроля

Согласно новым правилам, Apple внедрит механизмы контроля, которые гарантируют, что пользователи, желающие предоставить приложению такой чрезвычайный уровень доступа, смогут сделать это только посредством очень четких и осознанных действий. Это поможет пользователю принимать осознанные решения относительно безопасности своих данных.

Представители компании отмечают, что, поскольку агенты ИИ в будущем станут еще более умными и автономными, риски, связанные с такого рода разрешениями, также значительно возрастут. Поэтому решение данной проблемы является одной из важнейших задач на сегодняшний день, и Apple остается приверженной защите конфиденциальности своих пользователей.