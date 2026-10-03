Ламин Ямаль: Мой возраст может помешать мне выиграть «Золотой мяч»

Талант «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль подчеркнул, что в борьбе за престижную награду «Золотой мяч» его возраст может стать важным фактором для голосующих. В интервью Гуардиан Спорт молодой вингер отметил, что эксперты склонны отдавать предпочтение более опытным кандидатам, полагая, что у молодых футболистов еще всё впереди. Об этом сообщает портал Goal.com.

На данный момент 19-летний Ламин Ямаль стал одним из главных претендентов на «Золотой мяч» 2026 года благодаря своей яркой игре за «Барселону» и сборную Испании. Однако, по мнению футболиста, общественность и голосующие могут предвзято относиться к его возрасту, предпочитая отдавать награду другим.

Соперники и психологический фактор

По словам Ямаля, болельщики и эксперты отдают предпочтение таким игрокам, как Килиан Мбаппе , Родри, Хвича Кварацхелия или Фабиан Руис, считая, что у него впереди еще много лет. Футболист обеспокоен тем, что в обществе сложилось ошибочное мнение: «Ламин еще молод, он успеет выиграть этот трофей в любое время».

В качестве примера Ямаль вспомнил карьеру французского нападающего Килиана Мбаппе, отметив, что, несмотря на то, что тот стал чемпионом мира в 19 лет и постоянно претендовал на индивидуальные награды, он до сих пор не получил «Золотой мяч». «Мбаппе тоже говорили подобное в юности, но в итоге у него до сих пор нет этой награды», — сказал он.

Действия на поле и личные амбиции

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте неоднократно отмечал, что Ламин прогрессирует с каждым днем и способен понимать сложные игровые ситуации. Сам Ямаль подчеркнул, что его влияние на поле выходит за рамки статуса «восходящей звезды» и он уже давно выступает на уровне «Золотого мяча».

«Люди, которые разбираются в футболе, прекрасно это видят, они знают, какую разницу я создаю на поле», — добавил Ямаль. Он также отметил, что не может контролировать подобные ситуации, и его задача — лишь постоянно побеждать и демонстрировать свою игру.