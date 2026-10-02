Роберто Манчини прокомментировал дело Манчестер Сити

·29·Спорт
Роберто Манчини прокомментировал дело Манчестер Сити

Бывший главный тренер «Манчестер Сити» Роберто Манчини выступил с жесткой позицией относительно финансовых нарушений, выявленных в английском клубе, подчеркнув, что возникшие юридические проблемы не являются его личной ответственностью. Как сообщает ESPN, несмотря на то, что итальянский специалист привел «горожан» к их первому титулу в Английской Премьер-лиге, сейчас он старается дистанцироваться от проблем, с которыми столкнулся клуб. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Манчини, в настоящее время возглавляющий сборную Италии, работал в «Манчестер Сити» в период с 2009 по 2013 год. В данный момент именно этот период находится в центре тщательных проверок, так как Премьер-лига подтвердила факт предоставления клубом недостоверной финансовой отчетности. Однако на пресс-конференции перед матчем Лиги наций против Франции опытный тренер заявил, что не опасается того, что эта ситуация нанесет ущерб его репутации.

Подозрительные контракты и финансовые проверки

Основной конфликт вокруг имени Манчини связан с утечкой документов, опубликованной изданием Дер Спиегел в 2018 году. Согласно им, подозревается, что, хотя официально тренер получал в «Манчестер Сити» 1,45 миллиона фунтов стерлингов в год, он также получал аналогичную сумму в качестве консультанта в клубе «Аль-Джазира», базирующемся в Абу-Даби.

По данным Те Телеграф, благодаря этой схеме клуб сумел уклониться от уплаты налогов и социальных взносов на сумму около 12 миллионов фунтов стерлингов. Данная ситуация оценивается как выплата части зарплаты через офшор для обхода правил финансового фэйр-плей.

Ответ и позиция тренера

Однако сам Роберто Манчини отверг эти обвинения, возложив всю юридическую и финансовую ответственность непосредственно на клуб. На пресс-конференции в турецком городе Бурса он, не отрицая наличия совместных контрактов, открыто заявил, что это проблема клуба, а не его.

«Это не то, что меня беспокоит. К сожалению, это проблема Сити», — подчеркнул опытный специалист в своих выступлениях в социальных сетях. Таким образом, в то время как «Манчестер Сити» сталкивается с самыми серьезными обвинениями и судебными разбирательствами в своей истории, бывший наставник команды продолжает настаивать на том, что он полностью непричастен к данному скандалу.

Роберто МанчиниМанчестер СитиПремьер-лигаФутбольные новостиТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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