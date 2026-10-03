Луис де ла Фуэнте может изменить состав на матч с Чехией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не исключил возможности ротации основного состава в предстоящем матче против сборной Чехии, отдавая приоритет плотному графику и здоровью футболистов. Как сообщает Goal.com, несмотря на успешное выполнение поставленных задач, тренерский штаб уделяет особое внимание физическому состоянию каждого игрока. Об этом Goal.com сообщает. передает.

В настоящее время сборная Испании продолжает свое успешное выступление в Лиге наций. «Ла Роха» одержала волевую победу над Англией на выезде со счетом 3:2 и забила 4 безответных гола в ворота Хорватии. Тем не менее, травма Феррана Торреса и крайне короткое время на восстановление между матчами вызывают обоснованное беспокойство у тренера.

Плотный график и здоровье футболистов

Как отмечает издание Mundo Deportivo, на пресс-конференции Луис де ла Фуэнте подчеркнул, что главным недостатком нынешнего формата турнира является нехватка времени на отдых. «Мы ставим здоровье футболиста на первое место и предпочитаем выпускать на поле игрока, находящегося в идеальной форме», — сказал тренер перед предстоящим матчем с Чехией и выездной игрой против Хорватии 6 октября.

Испанцы уверенно лидируют в турнирной таблице группы с шестью очками. У Англии и Хорватии по три очка, а сборная Чехии пока не набрала ни одного балла. Даже в такой благоприятной ситуации тренер заявил, что место ни одного футболиста, включая вратарскую позицию, не гарантировано, подчеркнув, что изменения могут произойти в любой линии.

Состояние Ламина Ямаля и его роль в команде

Вопрос о том, выйдет ли молодая звезда команды Ламин Ямаль в стартовом составе в завтрашнем матче, остается одной из главных тем для болельщиков и экспертов. Нападающий «Барселоны» доказал свою отличную спортивную форму в предыдущих играх, в частности, забив гол англичанам и отметившись двумя голами и одной результативной передачей в матче против хорватов.

Однако Де ла Фуэнте не стал гарантировать молодому футболисту место в стартовом составе прямо сейчас. По мнению тренера, Ямаль способен сыграть важную роль в любой момент матча. «Он остается крайне важным игроком в любой ситуации, независимо от того, выходит ли он с первых минут или появляется на поле на 60-й или 45-й минуте», — добавил наставник сборной Испании.

Специалист выразил удовлетворение тем, что молодой вингер растет с каждым днем и правильно понимает ситуации как на поле, так и за его пределами. Тренерский штаб сборной Испании отметил, что окончательный состав на предстоящую встречу будет определен в день игры, а сохранение командного баланса является важнейшей задачей.