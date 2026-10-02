Финансовый скандал вокруг «Манчестер Сити», одного из самых влиятельных клубов английского футбола, начинает приобретать политический окрас. По данным издания Bloomberg, председатель клуба Халдун Аль-Мубарак провел тайные переговоры с министром бизнеса Великобритании Джонатаном Рейнольдсом. Эта встреча на высоком уровне привлекла внимание общественности, так как состоялась всего за одиннадцать дней до того, как «Манчестер Сити» был признан виновным в нарушении финансовых правил. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Диалог за закрытыми дверями между сторонами охватывал широкий круг вопросов и был в основном направлен на поддержку и расширение инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов в Великобритании. Также на переговорах обсуждалось сотрудничество в сферах торговли, безопасности и обороны. Хотя нет никаких доказательств того, что судебное дело Английской Премьер-лиги против клуба официально упоминалось в ходе этой беседы, дата встречи и близость сурового вердикта независимой комиссии вызывают интерес.

Пересечение политики и крупных инвестиций

По информации Алекса Уикхэма, британское правительство ранее было предупреждено официальными лицами Эмиратов. Согласно этим данным, серьезный вердикт по делу «Манчестер Сити» может охладить интерес ОАЭ к крупным инвестициям в британскую экономику. Это показывает, что нарушения в футбольном мире могут повлиять не только на спортивную арену, но и на международную дипломатию и экономические связи.

На фоне этих событий продолжается беспрецедентный в истории английского футбола крупный судебный процесс. Независимая комиссия признала «Манчестер Сити» виновным в серьезных финансовых нарушениях в течение девяти сезонов, охватывающих период с 2009/10 по 2017/18 годы. Принятое решение оказалось очень жестким и показало, что клуб использовал фиктивные коммерческие сделки для обхода ограничений на расходы.

Масштабы финансового мошенничества и нарушений

Согласно расследованию комиссии, клуб использовал скрытые схемы финансирования для искусственного завышения своих доходов на сумму более 830 миллионов фунтов стерлингов. Утверждается, что эти действия были предприняты с целью обхода правил финансового фэйр-плей, установленных как Премьер-лигой, так и УЕФА. Руководство клуба заявило, что финансовые средства поступили не от компании шейха Мансура Абу Дхаби Унитед Груп, а из суда наследного принца Абу-Даби.

Однако коллегия судей решительно отвергла эту стратегию защиты. Панель назвала представленные заявления историей, придуманной постфактум, чтобы скрыть правду о скрытой схеме финансирования. Также было установлено, что «Манчестер Сити» не выполнил обязательства по сотрудничеству с Премьер-лигой в ходе следственного процесса.