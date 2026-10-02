Неожиданный поворот в АПЛ: Все сентябрьские награды забрал один клуб

В Английской Премьер-лиге объявили лучших по итогам сентября. Представители «Брайтона» одержали абсолютную победу во всех основных номинациях, устроив настоящий бенефис.

35-летний опытный полузащитник «чаек» Паскаль Гросс был признан лучшим игроком сентября. В прошлом месяце немецкий хавбек принял участие в 3 матчах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи, став главной причиной беспроигрышной серии своей команды.

Исторический результат и ряды рекордсменов

В борьбе за приз Паскаль Гросс опередил Мохамеда Беллуми («Халл»), Джейдена Богла («Лидс»), Александра Исака и Жереми Жаке («Ливерпуль»), одноклубника Харалампоса Костуласа, Кевина Шаде («Брентфорд») и Антуана Семеньо («Манчестер Сити»).

Кроме того, Гросс вошел в число немногих футболистов, выигравших эту награду в возрасте старше 35 лет. Есть всего 5 звезд, которые добивались этого признания в более старшем возрасте:

Стюарт Пирс — 38 лет, 10 месяцев

Тедди Шерингем — 38 лет, 6 месяцев

Криштиану Роналду — 37 лет, 2 месяца

Джанфранко Дзола — 36 лет, 3 месяца

Пол Скоулз — 35 лет, 9 месяцев

Хюрцелер — лучший тренер месяца

А главным тренером месяца в АПЛ был признан наставник «Брайтона» Фабиан Хюрцелер. Под руководством 33-летнего немецкого специалиста клуб одержал 2 победы и 1 ничью в 3 матчах с разницей мячей «+8». В голосовании Хюрцелер опередил Андони Ираолу («Ливерпуль») и Энцо Мареску («Манчестер Сити»). Это признание стало для него вторым в карьере (первое он получил в августе 2024 года).

Кроме того, автором самого красивого гола месяца также стал представитель «Брайтона» — удар капитана команды Льюиса Данка в ворота «Ковентри» (5:0) был признан непревзойденным.