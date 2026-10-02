Что на самом деле произошло между ними? Детали ухода Роналду из сборной

·80·Спорт
Что на самом деле произошло между ними? Детали ухода Роналду из сборной

Конфликт между Криштиану Роналду и главным тренером сборной Португалии Жорже Жезушем достиг своего пика. Известный инсайдер Фабрицио Романо назвал причины, по которым звездный нападающий покинул расположение команды.

Источники утверждают, что 41-летний футболист сильно разочарован действиями тренера и воспринял это как личное предательство.

30-минутная разминка и нарушенное обещание

Подробности инцидента, рассказанные Фабрицио Романо, приводит издание Те Тучлине:

«Криштиану Роналду очень расстроен. Он чувствует себя преданным со стороны Жорже Жезуша. Тренер заставил его разминаться в течение 30 минут, но так и не выпустил на поле. Роналду поговорил с Жезушем, тренер пообещал публично извиниться, но не сдержал слово. Напротив, он начал подчеркивать, что состав определяет только он. Именно в этот момент их отношения окончательно испортились, и Роналду покинул расположение команды», — говорит инсайдер.

От кого зависит следующий шаг?

Романо добавил, что в настоящее время атмосфера внутри сборной крайне напряженная. Теперь окончательное решение должен принять сам Роналду. Ожидается, что главный тренер Жорже Жезуш также в ближайшее время выступит с публичным заявлением по поводу сложившейся ситуации.

Для справки, оказавшуюся в эпицентре скандалов сборную Португалии ждет серьезное испытание — 4 октября команда проведет домашний матч против Норвегии.

Криштиану РоналдуЖорже ЖезушСборная ПортугалииФабрицио Романо
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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