Беспорядки в Португалии: болельщики разделились на сторонников Роналду и Жезуша

Криштиану Роналду и его самовольный уход из расположения сборной Португалии вызывают всё больший резонанс. Возвращение национальной команды в Португалию привело к серьезным столкновениям между болельщиками в аэропорту, из-за чего вмешаться пришлось полиции.

После важной выездной победы над Данией в рамках Лиги наций в пятницу португальская делегация вернулась в город Порту. Однако атмосфера в аэропорту была далека от победной — команду встретили ожесточенные споры, а прибывшие болельщики разделились на два враждебных лагеря.

Оскорбления в адрес тренера и раскол среди фанатов

Главной причиной разногласий стало решение оставить Роналду вне стартового состава и его последующий уход из команды:

Недовольны главным тренером: Значительная часть фанатов резко выступила против решения главного тренера Жорже Жезуша оставить Роналду в запасе и подвергла специалиста жесткой, оскорбительной критике.

Осудившие Роналду: В то же время появилась группа болельщиков, которая сочла поступок звездного футболиста, покинувшего сборную, непрофессиональным и выразила претензии лично в адрес Роналду.

Словесная перепалка быстро переросла во взаимные стычки и небольшую потасовку. Как сообщает авторитетное издание А Бола, правоохранительные органы — силы полиции — незамедлительно вмешались, чтобы предотвратить массовые беспорядки в терминале и взять ситуацию под контроль.