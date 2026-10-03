Длительные космические полеты создают новые риски для здоровья

·33·Технологии
Длительные космические полеты создают новые риски для здоровья

Стремление человечества к освоению космоса столкнулось с новой серьезной медицинской проблемой. Согласно результатам исследования, опубликованного в научном журнале Маё Клиник Прокидингс, было установлено, что астронавты, проведшие в космосе более 90 дней, после возвращения на Землю подвергаются повышенному риску перелома шейки бедра. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Поскольку на сегодняшний день количество людей, совершивших космические полеты, относительно невелико, ученые использовали метод байесовского вероятностного моделирования для анализа этих данных. Исследование показало, что, хотя общий коэффициент травматизма у астронавтов не увеличился, частота переломов шейки бедра у участников миссий продолжительностью более трех месяцев выше по сравнению с теми, кто совершал короткие полеты, и обычными людьми, не летавшими в космос.

Кроме того, переломы такого типа у астронавтов происходили в значительно более молодом возрасте, чем у представителей общего населения. По мнению специалистов, это свидетельствует о том, что потеря костной массы во время космического полета приводит к долгосрочным негативным последствиям.

Влияние микрогравитации на костную систему

Основной причиной этих изменений называется фактор микрогравитации. В космосе кости и мышцы испытывают значительно меньшую нагрузку, чем на Земле, поэтому организм начинает адаптироваться к новым условиям. В результате костная масса уменьшается, а структура костной ткани меняется.

Главная проблема заключается в том, что человек обычно не замечает потерю костной ткани вовремя. Астронавт, вернувшийся на Землю, может считать, что его ткани и органы полностью восстановились, и приступать к тяжелым физическим нагрузкам, хотя прочность костей еще не вернулась к дополетному уровню.

Перспективы будущих долгосрочных космических миссий

Данные научные результаты имеют важное значение при планировании будущих долгосрочных космических экспедиций. В настоящее время NASA готовит миссии продолжительностью более шести месяцев, поселения на Луне в рамках программы Artemis, а также пилотируемые экспедиции на Марс в перспективе.

В связи с этим исследователи подчеркивают необходимость усиления контроля за состоянием костей астронавтов. В настоящее время NASA, помимо стандартной оценки минеральной плотности костей с помощью рентгеновской абсорбциометрии, использует количественную компьютерную томографию до и после космических полетов. Этот метод позволяет детально оценить состояние отдельных участков костей и процесс их восстановления.

КосмосАстронавтыЗдоровьеМедицинаMars
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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