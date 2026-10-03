На рейсе Дубай — Тель-Авив совершено нападение на пилота

30 сентября 2026 года на борту рейса ФЗ1073 авиакомпании Флйдубаи, летевшего из Дубая в Тель-Авив, произошел серьезный инцидент. Индийский пилот Смит Маччхар подвергся нападению со стороны своего коллеги и получил ранения. В самолете находилось 174 пассажира. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным, во время полета второй пилот набросился на Маччхара в кабине. Генеральный прокурор Объединенных Арабских Эмиратов в своем заявлении от 3 октября сообщил, что при нападении использовался аварийный топор, находящийся на борту самолета.

Во время конфликта самолет на короткое время резко снизился с высоты примерно 10 тысяч метров до высоты около 5 тысяч метров. Раненый капитан сумел открыть дверь кабины. После этого пассажиры и члены экипажа помогли обезвредить нападавшего пилота.

Другие пилоты на борту взяли управление на себя и благополучно посадили лайнер в аэропорту города Табук в Саудовской Аравии. Во время инцидента воздушное судно сначала передало сигнал 7700, означающий общую чрезвычайную ситуацию, а затем сигнал 7500, свидетельствующий о незаконном вмешательстве или попытке угона самолета.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху высоко оценил действия Смита Маччхара, назвав его героем. Он подчеркнул, что пилот, несмотря на полученные ранения, помог спасти жизни пассажиров и членов экипажа.

В настоящее время ведется расследование причин и возможных мотивов инцидента. В компании Флйдубаи также заявили, что детали происшествия проверяются.