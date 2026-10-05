Певица Навруза во второй раз стала мамой
Певица Навруза 5 октября во второй раз стала мамой. Артистка сообщила радостную новость на своей странице в социальной сети, рассказав, что у нее родилась дочь.
Певица опубликовала фотографию малышки на своей странице и с большим радостью объявила о ее появлении на свет.
«Сегодня ночью родился наш ангел! Бесконечная хвала Всевышнему за то, что я вновь познала счастье материнства!» — написала Навруza.
Как выяснилось, первый ребенок артистки также девочка, ее зовут Солиха.
Навруза известна поклонникам по таким песням, как «Jannat edi sevgimiz», «Sevmading», «Sevsang bilsin dunyolar», «Meniki bo‘lmading».
Поклонники и близкие также выражают певице теплые пожелания в связи с радостным событием.
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