Певица Навруза во второй раз стала мамой

Певица Навруза 5 октября во второй раз стала мамой. Артистка сообщила радостную новость на своей странице в социальной сети, рассказав, что у нее родилась дочь.

Певица опубликовала фотографию малышки на своей странице и с большим радостью объявила о ее появлении на свет.

«Сегодня ночью родился наш ангел! Бесконечная хвала Всевышнему за то, что я вновь познала счастье материнства!» — написала Навруza.

Как выяснилось, первый ребенок артистки также девочка, ее зовут Солиха.

Навруза известна поклонникам по таким песням, как «Jannat edi sevgimiz», «Sevmading», «Sevsang bilsin dunyolar», «Meniki bo‘lmading».

Поклонники и близкие также выражают певице теплые пожелания в связи с радостным событием.