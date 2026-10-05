Певица Навруза во второй раз стала мамой

·49·Культура
Певица Навруза во второй раз стала мамой

Певица Навруза 5 октября во второй раз стала мамой. Артистка сообщила радостную новость на своей странице в социальной сети, рассказав, что у нее родилась дочь.

Певица опубликовала фотографию малышки на своей странице и с большим радостью объявила о ее появлении на свет.

«Сегодня ночью родился наш ангел! Бесконечная хвала Всевышнему за то, что я вновь познала счастье материнства!» — написала Навруza.

Как выяснилось, первый ребенок артистки также девочка, ее зовут Солиха.

Навруза известна поклонникам по таким песням, как «Jannat edi sevgimiz», «Sevmading», «Sevsang bilsin dunyolar», «Meniki bo‘lmading».

Oq ko‘ylakdagi ayol, qizaloq va yangi tug‘ilgan chaqaloqning kollaj surati.

Поклонники и близкие также выражают певице теплые пожелания в связи с радостным событием.

НаврузаСолиха5 октября
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Узгидромет» сообщил, в каких регионах в начале недели ожидаются дожди«Узгидромет» сообщил, в каких регионах в начале недели ожидаются дождиВчера 16:26Малика Равшанова поздравила дочь с 10-летием (видео)Малика Равшанова поздравила дочь с 10-летием (видео)12 августа 00:54Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)Певица Навруза сообщила радостную новость поклонникам (фото)3 сентября 11:48Кто будущая супруга Нодирбека Абдусатторова? На когда назначена свадьба?Кто будущая супруга Нодирбека Абдусатторова? На когда назначена свадьба?Сегодня 17:33«Уэнсдэй» возвращается с 3-м сезоном: съемки завершены«Уэнсдэй» возвращается с 3-м сезоном: съемки завершеныСегодня 17:01Миржалол Нематов опубликовал отрывок из новой песни (видео)Миржалол Нематов опубликовал отрывок из новой песни (видео)Сегодня 11:22
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Дан ответ на вопросы «Когда свадьба?» Жавохиру Синдарову
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
Муниса Ризаева рассказала об отношениях до замужества
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)