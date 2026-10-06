Новая песня Ботир Кодирова «Ошикман» была тепло встречена (видео)

Певец Ботир Кодиров представил поклонникам свою новую песню. Новая композиция под названием «Ошикман» была опубликована 5 октября на YouTube-канале исполнителя.

Не прошло и суток с моменты премьеры, как трек набрал около 30 тысяч просмотров. Песня была тепло встречена слушателями, и под видео появилось множество положительных комментариев.

В своих отзывах поклонники высоко оценили песню и ее исполнение. Композиция «Ошикман» за короткое время завоевала внимание аудитории, показав высокий интерес к новой творческой работе певца.

А вам понравилась новая песня исполнителя? Если бы у вас была возможность оценить песню по шкале от 1 до 10, сколько баллов вы бы поставили? Оставляйте свои мнения в комментариях.