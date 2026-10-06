Новая песня Ботир Кодирова «Ошикман» была тепло встречена (видео)

·29·Культура
Новая песня Ботир Кодирова «Ошикман» была тепло встречена (видео)

Певец Ботир Кодиров представил поклонникам свою новую песню. Новая композиция под названием «Ошикман» была опубликована 5 октября на YouTube-канале исполнителя.

Не прошло и суток с моменты премьеры, как трек набрал около 30 тысяч просмотров. Песня была тепло встречена слушателями, и под видео появилось множество положительных комментариев.

В своих отзывах поклонники высоко оценили песню и ее исполнение. Композиция «Ошикман» за короткое время завоевала внимание аудитории, показав высокий интерес к новой творческой работе певца.

А вам понравилась новая песня исполнителя? Если бы у вас была возможность оценить песню по шкале от 1 до 10, сколько баллов вы бы поставили? Оставляйте свои мнения в комментариях.

Певец Ботир КодировОшикман5 октябряYouTube
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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