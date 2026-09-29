Муниса Магамет вместе с сестрами подарила маме автомобиль на день рождения (видео)

Актриса Муниса Магамет, знакомая многим по ролям в сериалах «Қизим» («Моя дочь») и «Пулинг бўлса» («Были бы деньги»), вместе с сестрами подготовила для мамы сюрприз ко дню рождения.

Актриса и ее сестры подарили матери автомобиль марки BYD. Видео об этом распространилось в социальных сетях.

В кадрах запечатлено вручение нового автомобиля матери, которая осталась очень довольна подарком. Таким образом Муниса и ее сестры поздравили маму с днем рождения, проявив свою любовь и внимание.

Поклонники актрисы также тепло отреагировали на видео, оценив внимание и подарок для матери.