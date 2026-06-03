Шахзод Султонов удивил фанатов романтическим предложением «Маррй Ме»

Талантливый актер Шахзод Султонов порадовал поклонников радостным событием в своей личной жизни. Актер поделился на своих страницах в социальных сетях фотографиями и видео, запечатлевшими романтические моменты.

На кадрах видно, как Шахзод Султонов устроил особый сюрприз для своей будущей супруги с помощью огромного букета красных роз и надписи «Маррй Ме» на открытом воздухе. Это предложение, организованное в романтической обстановке, привлекло внимание многих подписчиков.

После того как актер поделился этими моментами в социальных сетях, поклонники и близкие оставляют искренние поздравления в комментариях. Многие желают паре долгой жизни, счастья и гармонии.